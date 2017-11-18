Cын Плотницкого получил российское гражданство и открыл бизнес в России

18.11.2017 12:46

Сын Плотницкого — Станислав получил российский паспорт и свалил из Луганска в Воронеж, где открыл собственный бизнес, пишет журналист и блогер Денис Казанский в Фейсбуке.

Со стартовым капиталом, как вы понимаете, проблем не возникло. Не зря же папа три года нещадно грабит половину Луганской области и сидит на потоке российских денег.

Бизнес Станислава Плотникого зарегистрирован в РФ официально, поэтому информация о нем доступна в российском Едином реестре индивидуальных предпринимателей. Там же указано, что Станисла Игоревич Плотницкий является гражданином России. Как минимум, с января 2016 года.

Плотницкий — не дурак, чтобы держать сына в Луганске. Да и сам Станислав тоже не дурак, чтобы жить в папином бантустане. Вот Стас и воссоединился с Россией в индивидуальном порядке. А бесправные луганские терпилы пусть получают паспорта ЛНР и стоят в очередях за бесплатными просроченными консервами. Во имя русского мира надо потерпеть.Деды терпели и нам завещали терпеть.

Возникает резонный вопрос. Если семья Плотницкого так хотела переехать в Россию и получить российское гражданство, разве не могли все эти люди переехать в Воронеж до 2014 года? Разве стоило ради этого развязывать войну? Если просто нужен был паспорт с орлом, почему нельзя было свалить мирно, без жертв?

Но такой вопрос себе сторонники "русского мира" никогда не зададут.

Сын Плотницкого получил российский паспорт и уехал из Луганска. Ну а ваши дети, уважаемые луганчане, будут жить в резервации, с паспортами, которые никто не признает, с образованием, которое нигде не востребовано, и с ежедневным риском погибнуть от обстрелов или репрессий. Но вы потерпите. Вы же за "русский мир".

А кто не хочет терпеть — тот фашист и предатель Донбасса