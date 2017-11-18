Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Cын Плотницкого получил российское гражданство и открыл бизнес в России

18.11.2017 12:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Cын Плотницкого получил российское гражданство и открыл бизнес в России

Сын Плотницкого — Станислав получил российский паспорт и свалил из Луганска в Воронеж, где открыл собственный бизнес, пишет журналист и блогер Денис Казанский в Фейсбуке.
Со стартовым капиталом, как вы понимаете, проблем не возникло. Не зря же папа три года нещадно грабит половину Луганской области и сидит на потоке российских денег.
Бизнес Станислава Плотникого зарегистрирован в РФ официально, поэтому информация о нем доступна в российском Едином реестре индивидуальных предпринимателей. Там же указано, что Станисла Игоревич Плотницкий является гражданином России. Как минимум, с января 2016 года.
Плотницкий — не дурак, чтобы держать сына в Луганске. Да и сам Станислав тоже не дурак, чтобы жить в папином бантустане. Вот Стас и воссоединился с Россией в индивидуальном порядке. А бесправные луганские терпилы пусть получают паспорта ЛНР и стоят в очередях за бесплатными просроченными консервами. Во имя русского мира надо потерпеть.Деды терпели и нам завещали терпеть.
Возникает резонный вопрос. Если семья Плотницкого так хотела переехать в Россию и получить российское гражданство, разве не могли все эти люди переехать в Воронеж до 2014 года? Разве стоило ради этого развязывать войну? Если просто нужен был паспорт с орлом, почему нельзя было свалить мирно, без жертв?
Но такой вопрос себе сторонники "русского мира" никогда не зададут.
Сын Плотницкого получил российский паспорт и уехал из Луганска. Ну а ваши дети, уважаемые луганчане, будут жить в резервации, с паспортами, которые никто не признает, с образованием, которое нигде не востребовано, и с ежедневным риском погибнуть от обстрелов или репрессий. Но вы потерпите. Вы же за "русский мир".
А кто не хочет терпеть — тот фашист и предатель Донбасса



Теги: Россия, Донбасс, сын, ЛНР, Плотницкий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх