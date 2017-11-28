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7 подарков, которые не следует принимать
7 примеров плохих подарков:
Ножи
Ножи, любые острые, режущие артефакты несут опасность из-за влияния магии. Такие вещи, как: нож, ножницы, разного рода иглы, штыки, должны покупаться индивидуально. Под это правило подходит также старый антиквариат. Острая поверхность имеет свойство собирать негативную энергию.
Часы
Стрелки часов имеют особенность – ведя счет секундам, часам, внезапно останавливаются. Это нормальное явление. Но играет роль то, с какими помыслами они дарятся. Считается, что часы в дар ведут к концу счастья, благополучия, любви.
Кошелек
Пустой кошелек символизирует нищету. Даря кошельки, нужно класть в них некоторую сумму денег. Кладут сумму, которую посчитают нужной, или одну монету символически.
Носовой платочек
Наследие культур народов говорит, что платок был атрибутом похоронных церемоний. Он символизирует память об ушедшем человеке. Страшно представить, какое количество воспоминаний копится на платке, насыщенном атмосферой смерти. Нежелательно также хранить дома вещи, которые побывали на кладбище. У платков конкретное предназначение. Разумнее и более гигиенично – отдавать предпочтение обычным салфеткам из бумаги.
Жемчужины
Насколько красив не был бы жемчуг, он символизирует вдов и сирот. Так значится во многих народах. Если жемчуг дарят с плохими мыслями, ничем хорошим это не закончится. Придут беды и слезы.
Зеркало
Так повелось, что зеркало в давние времена считалось главной мистифицированной вещью. Особенно – красивые рамочные старые зеркала. Даже самые ценные и дорогие зеркала опасны, там таится сила, способная красть молодость, красоту, любовь.
Перчатки
Перчатки считаются символом ссоры. Еще столетие назад перчатка летела в лицо врага, когда бросался вызов на дуэль. Перчатки использовались во многих ритуалах, цель которых — подчинить кого-то, ослабить силу воли.
Бывает, невозможно не принять подарок. Его можно просто выкупить. Можете сделать символическую оплату человеку, который дарит. Если речь идет о перчатках, надежнее — обменять их, отдав в дар аналогичную вещь.
Источник: headinsider.net
Теги: Донбасс, опасность, подарок, магия
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