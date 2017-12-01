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Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы

01.12.2017 21:49
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Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы

Домашние методы снижения температуры не причинят вреда здоровью.

Жаропонижающего эффекта можно добиться и без лекарств, тем более, что в народной медицине существует не один метод, позволяющий сбить температуру, не принимая химических препаратов. 

Этими методами снижения температуры пользовались еще несколько поколений до нас:

Обильное теплое питье. Чем больше теплой воды больной будет пить, тем быстрее из организма выведется вирус, соответственно, температура тела начнет снижаться. Можно пить не только воду, а и шиповниковый отвар, ведь он обладает мочегонным свойством.

Обтирание. Не нужно обтираться водкой или уксусом, достаточно смочить полотенце в прохладной воде и обтереть им конечности, туловище и лицо. Затем нужно подождать, пока тело само высохнет.

Ледовые компрессы. Растолочь лед и поместить его в полиэтиленовый пакет, обернуть махровым полотенцем и положить на лоб или под колени на 5 минут, как компресс. Уже через 20 минут температура снизится на 1-2 градуса.

Клизма. Этот способ - один из малоприятных, но действенных. Нужно использовать простую воду, температура которой чуть ниже, чем температура тела больного. Также, в воду для клизмы нужно добавить соль пол чайной ложки на 100 мл воды. Маленьким детям нельзя вводить более 0,5 л воды, тем, кто старше 10 лет - от 1 л.

Варенье. В данном случае подойдет малиновое, смородиновое, апельсиновое, клубничное варенье. Не всем известно, что эти фрукты и ягоды являются природными антипиретиками, то есть жаропонижающими средствами. Желательно употреблять варенье с несладким зеленым чаем.

Используя эти способы устранения высокой температуры тела, вам больше не придется пить пачками жаропонижающие препараты. Особенно эти средства против повышенной температуры благотворно отразятся на детском организме, не причинив ему вреда химией.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, температура
 
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