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Какие аптечные препараты может заменить алоэ вера
Алоэ вера – цветковое растение, относящееся к представителям рода суккулентов. Теплолюбивое и светолюбивое растение, которое легко переносит засушливые периоды, но очень не любит большое количество влаги. Алоэ имеет толстый недлинный стебель с отходящими во все стороны мечевидными листьями, на краях которых характерные для этого растения шипы.
Уход, благодаря своей неприхотливости, за ним очень простой. Летом требуется полив при высыхании почвы. Зимой – достаточно одного полива в 25-30 дней. А весной желательно пересаживать в свежую землю.
В чем заключается лечебное действие алоэ вера?
Данное растение пользуется огромной популярностью на территории всего мира и признано прекрасным домашним лекарем. Первое упоминание об алоэ, как о лекарственном растении, зафиксировано на папирусе Эберса из Древнего Египта, который датируется 1 500 годом до н.э. На этом папирусе представлены 12 советов, подтверждающие целебную суть сока растения.
У алоэ и мякоть, и сок обладают полезными свойствами. Лучше для этого использовать самые нижние листья. Если Вы заметили, что лист начал сохнуть на кончике, значит растение достигло своего лечебного максимума.
После срыва листа необходимо на несколько дней оставить его в холодильной камере, после чего обмыть негорячей кипяченой водой. Стоит только снять тонкую кожицу растения, чтобы получить мякоть.
У сока алоэ вера масса свойств, уничтожающих такие вредоносные микробы как: стрептококк, стафилококк, кишечная палочка, дизентерийная палочка. Помимо того, сок этого растения насыщен витаминным и минеральным комплексом: натрий, калий, кальций, хром, селен, цинк, медь, магний, витамины C, A, E, B1, B2, B6, B9, B12.
Рассмотрим все 18 полезнейших свойств алоэ вера:
- ускорение восстановление кожных покровов после термальных поражений кожи;
- помощь при угревой сыпи и фурункулезе;
- заживление язв и экзем;
- снимает воспаление дерматитов;
- уменьшает число морщин и ускоряет восстановление кожи лица;
- увлажнение кожи благодаря особому косметическому ингредиенту – аллантоину, присутствующему здесь в больших количествах;
- оказывает положительное влияние на варикозную болезнь;
- снимает зуд от укусов насекомых;
- ускоряет заживление кожи после порезов от бритья;
- шрамы и рубцы после операций и растяжки кожи также заживают быстрее, благодаря алоэ;
- в дуэте с медом алоэ наполняет волосы здоровьем и красотой, выручает при перхоти и облысении;
- укрепление иммунитета;
- улучшение качества крови и работы сердца;
- снижение симптомов воспаления при артрите;
- регулирование нормы сахара в крови;
- препятствует нарушению пищеварения, лишает изжоги и оказывает помощь при колитах;
- обеспечивает правильное функционирование мочеполовой системы;
- восстанавливает десна.
Какие еще нужны доказательства того, что алоэ вера – это необходимый помощник Вашему здоровью и красоте? Поэтому пора завести на своем окне этого природного лекаря. И обязательно поделитесь с друзьями такой ценной и полезной информацией!
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на mywoman-club.ru
Теги: Донбасс, здоровье, препарат, алоэ
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