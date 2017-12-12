Поставьте дома стакан с водой, солью и уксусом. Через сутки вы увидите то, что скрыто от ваших глаз!

12.12.2017 20:43

Вы когда-нибудь замечали, что когда приходите домой, то чувствуете в нем только удушье, тревогу, головные и желудочные боли? Тысячи людей испытывают странное чувство недомогания или необъяснимую печаль, когда приходят вечером домой… У меня такое было — и не только дома. Однажды стало происходить в офисе. Что еще более интересно, все эти симптомы тут же исчезали, стоило мне выйти из помещения…

Поэтому я решила исследовать этот вопрос. Я действительно поверила, что у окружающей среды есть своя атмосфера и аура. И если вам комфортно на улице, но не дома — значит, пришло время разобраться с отрицательной энергетикой своего жилища. Но для начала надо выяснить — действительно ли в вашем доме скопилась отрицательная энергия… Я нашла три способа это проверить.+ 1. Соль, уксус и вода. Об этом методе часто пишут в интернете. Мол, это довольно точный способ обнаружить негативную энергию в помещении и защититься от нее. Чтобы попробовать, просто насыпьте пару столовых ложек обычной каменной соли в хрустальный бокал.

Затем аккуратно разлейте немного белого уксуса по его стенам — так, чтобы вокруг соли образовался влажный круг. И, наконец, после этого долейте в стакан обычной воды и оставьте его так на целый день Через 24 часа понаблюдайте за стеклом: если вода покрылась плесенью, и на ее поверхности много пузырьков, похожих на какое-то облако или просто белое пятно — значит, в доме скопилось много отрицательной энергии. 2. Цветы. Это еще один способ выяснить, какая энергия доминирует в помещении — отрицательная или положительная. Возьмите 10 белых и красных гвоздик и поставьте их в вазу с водой. Если красные завянут раньше белых, то это первый признак скопившейся в доме негативной энергии. Если наоборот, первыми умирают белые гвоздики — значит, дом наполнен положительной энергией.

Если они вянут с одинаковой скоростью, это верное доказательство того, что в доме установился энергетический баланс, равновесие. В случае негативного результата теста вам нужно очистить дом от плохой энергетики. Выбросьте красные гвоздики и поменяйте воду. Белые гвоздики — сами по себе — быстро привлекут положительную энергию и очистят помещение. 3. Свеча. И, наконец, самый простой способ узнать, какая энергия доминирует в интересующем вас помещении. Просто зажгите свечу и оставьте ее гореть на несколько часов. Если воск плавится равномерно и постепенно — значит, в помещении полно энергетики лжи, печальных воспоминаний о прошлом и прочего негатива. Если, напротив, свеча в процессе горения плавится вся и меняет форму, значит, все в порядке

Источник fanweek