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Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе
Лучше всего заранее составить список блюд к застолью
В преддверии Нового года диетологи советуют тщательно обдумать меню для праздничного стола. Специалисты утверждают, что наиболее тяжелыми для печени, желудка и сердца являются бутерброды с икрой, жареное или запеченное мясо, а также салаты с майонезом, тем более, если они употребляются вместе с алкоголем.
Лучше всего заранее составить список продуктов и блюд к новогоднему застолью и свести к минимуму все слишком жирное, соленое и сладкое.
В салатах следует использовать отварное мясо вместо колбасы. Желательно уменьшить количество майонеза или заменить его йогуртом, и поставить на новогодний стол больше овощей. Также следует внимательно смотреть за размером порций.
По мнению врачей, для фигуры и здоровья гораздо полезнее самостоятельное приготовление блюд – это защищает от употребления ненужных ингредиентов, большого количества сахара или соли.
Вместо конфет и пирожных можно взбить легкий сметанный, фруктовый мусс на десерт, вместо колбасной нарезки – приготовить домашний мясной рулет или карбонад.
Не стоит готовить в большем количестве, чем это необходимо, а новогодние салаты, которые неделю хранятся в холодильнике, нельзя доедать ни в коем случае.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, здоровье, вред, продукты
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- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
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