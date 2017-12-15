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Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе

15.12.2017 17:00
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Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе

Лучше всего заранее составить список блюд к застолью

В преддверии Нового года диетологи советуют тщательно обдумать меню для праздничного стола. Специалисты утверждают, что наиболее тяжелыми для печени, желудка и сердца являются бутерброды с икрой, жареное или запеченное мясо, а также салаты с майонезом, тем более, если они употребляются вместе с алкоголем.

Лучше всего заранее составить список продуктов и блюд к новогоднему застолью и свести к минимуму все слишком жирное, соленое и сладкое.

В салатах следует использовать отварное мясо вместо колбасы. Желательно уменьшить количество майонеза или заменить его йогуртом, и поставить на новогодний стол больше овощей. Также следует внимательно смотреть за размером порций.

По мнению врачей, для фигуры и здоровья гораздо полезнее самостоятельное приготовление блюд – это защищает от употребления ненужных ингредиентов, большого количества сахара или соли.

Вместо конфет и пирожных можно взбить легкий сметанный, фруктовый мусс на десерт, вместо колбасной нарезки – приготовить домашний мясной рулет или карбонад.

Не стоит готовить в большем количестве, чем это необходимо, а новогодние салаты, которые неделю хранятся в холодильнике, нельзя доедать ни в коем случае.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, вред, продукты
 
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