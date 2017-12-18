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Как быстро справиться с простудой: проверенные способы
С помощью эти советов за несколько дней вы сможете избавиться от симптомов простуды или ОРВИ.
Никому не хочется болеть перед Новым годом, поэтому эксперты народной медицины собрали воедино несколько эффективных рецептов, которые могут помочь вам избавиться от неприятных симптомов простуды или ОРВИ в домашних условиях.
Если не дышит нос
Необходимо закапывать его водным раствором с морской солью или же зеленым чаем (без сахара) в течение дня не менее шести раз.
Когда слабость одолевает
Отвар из шиповника обладает мощным мочегонным свойством, поэтому пить его нужно по 3-5 стаканов в день, но при этом не забывать и об обычной воде. Так как шиповниковый отвар очистит организм т болезнетворных микробов, вы быстрее встанете на ноги.
Если кашель стал уже "затяжным"
В таком случае следует прибегнуть к помощи отвара из изюма. Готовится он так: 100 г изюма измельчить на мясорубке и залить стаканом воды, поставить на медленный огонь и томить 10 минут. Процедить и пить по полстакана утром и вечером.
Чем сбивать температуру?
Во-первых, помните правило - сбивать температуру разрешается только в том случае, если она поднялась выше 38,5 градусов, а когда она меньше - иммунная система активно трудится.
Листья брусничного куста и цветы липы обладают жаропонижающим свойством, поэтому отвары из них можно использовать вместо таблеток и сиропов.
Помните, симптомы ОРВИ и гриппа практически одинаковые и отличить их друг от друга могут не все, так что первым делом при их появлении стоит обратиться к терапевту, который определи, какое именно заболевание вас одолело. И только после этого целесообразным будет лечение лекарственными препаратами, а в качестве правильного дополняющего средства можно использовать предоставленные выше рецепты.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, простуда
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- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
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