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Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете
Полезные рекомендации.
Супермаркеты являются чрезвычайно удобными для покупателей магазинами, так как в них можно приобрести практически все. Однако эксперты в области здорового питания из Германии назвали 7 продуктов, которые не следует покупать в этих торговых заведениях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Хлеб. Продающийся в супермаркетах хлеб делается из химической муки для того, чтобы продлить срок его хранения. Также он содержит усилители вкуса и загустители. Лучше покупать хлеб в небольших булочных с пекарнями и спрашивать о том, из каких ингредиентов он был изготовлен.
Специи. Продающиеся в супермаркетах специи являются более доступными по стоимости, однако, это не чистый продукт, а его смесь. К примеру, корицу часто смешивают с кассией, а шафран с сафлором. Плюс в специи добавляют глутамат натрия для усиления вкуса. Лучше готовить специи из растений дома самостоятельно.
Майонез. Обычно в майонезе должны содержаться только уксус, овощное масло, яйца и специи. Но в тех продуктах, что продаются в супермаркетах, полным-полно консервантов, загустителей, стабилизаторов, ароматизаторов и сахара. Если вы очень любите майонез, лучше готовить его дома самостоятельно.
Любые продукты с фруктовыми наполнителями. Фруктовые йогурты и пирожки с вареньем кажутся очень аппетитными, однако все эти наполнители содержат консерванты и ароматизаторы, что существенно повышает содержание сахара. На фрукты приходится только 20% наполнителей, а остальное - это химикаты и сахар.
Бутилированный чай. Холодный бутилированный чай, продающийся в супермаркетах, представляет собой воду с сахаром, содой и подсластителями. Не будьте лентяями и приготовьте холодный чай дома.
Переработанное мясо. Сосиски, колбаса и другие виды переработанного мяса содержат нитриты, которые превращаются в мощные нитрозамины, являющиеся канцерогенами. Лучше покупать свежее мясо, готовить его дома и добавлять в ваши любимые блюда.
Нарезанные овощи. Готовые к употреблению салаты и прочие овощи являются одним из самых опасных продуктов питания в супермаркетах. Они не только битком набиты консервантами, но и содержат вредные бактерии, вызывающие кишечные расстройства. Покупайте только цельные фрукты и овощи, а затем тщательно мойте их.
Теги: Донбасс, супермаркет, продукты
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