Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми

19.12.2017 20:31

Вчера орки отутюжили Новолуганское. И вот некоторые журналисты, которые общаются с мирным населением, и некоторые волонтеры, помогающие мирным, громко удивляются, с чего это люди кричат, что обстреливает их украинская армия. У меня сложные чувства, попробую описать их простыми словами, пишет украинская журналистка Марина Курапцева в Фейсбуке.

За несколько лет люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми. СМИ стараются, в основном, закрепить в сознании потребителя информации образ ватника, урода, который не только посмел остаться у себя дома, хотя дом оказался на оккупированной территории, но ещё и ругает Украину. Откуда эта ненависть к людям, с которыми в одной стране мы до войны спокойно жили?

"Они ненавидят нашу армию, считают, что стреляет Украина".

Я жила в городе, который захватили орки, а потом освободила наша армия. Насколько я помню, 11 июля 2014 года по Дзержинску был нанесен авиаудар. Конкретнее - по оркам, кажется, на 8-й шахте. Когда это произошло, я находилась возле заправки в центре. Когда я упала, я думала, это смерть. Было очень страшно. Да, мирные не погибли. И город в итоге освободили. Но позвольте объяснить, что чувствуешь, когда идет бомбёжка или обстрел. Не гордость за страну, не близость победы, а только страх. И проходит это годами. А если ты остался и живёшь под обстрелами, то в какой-то момент приходит отупение. Злость на весь мир, на политиков, которые не могут решить проблему и остановить войну.

Между тем, другой город, мой родной город, до сих пор остается оккупированным. Моя семья находилась в нашем доме, когда летом 2014-го шли обстрелы, когда шли бои. Если бы дом разрушили и они погибли, я ненавидела бы того, кто это сделал. Скажите, кто-то верит, что по домам прилетает исключительно от орков? Две армии там же не конфетами перебрасываются. Идёт война. Попробуйте представить мертвую маму под обломками дома, а потом рассуждайте о любви к армии. Армия должна там находиться и защищать Украину, ясно как день. На войне есть бве армии - чужая и наша. Россия это агрессор, но мирные страдают от действий двух армий. Это - факт. Мой дом разбили позже, в 2015-м, и нам повезло знать, что это точно были орки. Но мне и в голову не придет осуждать за что-то тех, кто видел, как во время взрыва разлетаются части человеческих тел. Как и винить их за то, что в какой-то ситуации они не могут знать, кто стрелял. А вот чувства их мне понятны.

А качество жизни этих людей? Очереди за технической водой, готовка во дворе на костре, нет электричества и газа. Прав тоже никаких нет. Оккупация. Страх. Половина уже не понимает, зачем всё было, и боится того, чем всё закончится.

В свободной Украине, давайте прямо, жители оккупированных территорий не нужны. Они ущемлены во всех возможных правах, их называют "туристами", обвиняют в войне. Они, например, смотрят по телевизору сюжеты, записанные украинскими СМИ на блокспостах, когда журналисты подваливают с микрофоном к людям, которые выстаивают многочасоыые очереди, и получив в ответ "гав", уходят "с материалом о вате". Было? Было. Есть. И будет. Стигматизацию и дискриминацию переселенцев и жителей оккупированных территорий начали СМИ в свободной Украине. Это - тоже элемент пророссийской пропаданды, конечная цель которой - превратить внешнюю агрессию во внутренний конфликт.

Мы забыли о том, что мы один народ. Что у нас один враг - Россия. Что мирные жители не являются стороной вооруженного конфликта. Что люди с западной или центральной Украины нанимаются в НВФ так же, как и люди с Донетчины и Луганщины. Что Крым тоже не имел никакого выбора. Что чужие взгляды и предпочтения не могут быть причиной для того, чтобы желать людям смерти.

Убеждать никого не буду.

Мы к осознанию простых сложных истин или придём, или - не придём. Только скажу своё мнение: если журналист, психолог, волонтер начинает ругать мирное население оккупированных территорий, то надо брать отпуск и проходить терапию. А то ни в какие ворота, ребят.