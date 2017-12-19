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Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!
Энергетики – это безалкогольные напитки, которые стимулируют центральную нервную систему человека, уменьшают усталость, активизируют умственные способности, пишет Home Remedies Corner.
Главным их компонентом является кофеин, а также различные витамины, углеводы и другие природные органические вещества, такие как таурин. Они придают человеку сил и энергии.
Специалисты из лаборатории Longhorn Cattle Company протестировали такой известный энергетик как Red Bull, и вот что они обнаружили.
Они нашли то, что точно заставит вас отказаться от употребления таких напитков.
Знаете, почему таурин имеет такое название? Его название происходит от латинского Taurus – то есть бык. Само вещество австралийские учёные получили из бычьей спермы еще в 1827 году.
Сегодня его тоже добывают из семени, а также мочи и лёгких быка.
Потом отправляют на фабрики по производству энергетиков. Тех самых, которые так популярны среди нашей молодёжи.
В сеть даже попало видео забора бычьей спермы. Причем сотрудника, который слил его, уволили.
Но не всё так страшно, как может показаться. Таурин в естественной форме оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую, нервную и иммунную систему.
Но злоупотребление таурином может привести к отравлению и нарушению работы желудочно-кишечного тракта.
Источник yesale.ru.
Теги: Донбасс, секрет, энергетические напитки, ингредиент
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- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
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- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
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