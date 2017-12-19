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Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!

19.12.2017 15:16
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Вот он, секретный ингредиент &#8243;Ред Булла&#8243;. Он вам точно не понравится!

Энергетики – это безалкогольные напитки, которые стимулируют центральную нервную систему человека, уменьшают усталость, активизируют умственные способности, пишет Home Remedies Corner.

Главным их компонентом является кофеин, а также различные витамины, углеводы и другие природные органические вещества, такие как таурин. Они придают человеку сил и энергии.
Специалисты из лаборатории Longhorn Cattle Company протестировали такой известный энергетик как Red Bull, и вот что они обнаружили.
Они нашли то, что точно заставит вас отказаться от употребления таких напитков.
Знаете, почему таурин имеет такое название? Его название происходит от латинского Taurus – то есть бык. Само вещество австралийские учёные получили из бычьей спермы еще в 1827 году.
Сегодня его тоже добывают из семени, а также мочи и лёгких быка.
Потом отправляют на фабрики по производству энергетиков. Тех самых, которые так популярны среди нашей молодёжи.
В сеть даже попало видео забора бычьей спермы. Причем сотрудника, который слил его, уволили.
Но не всё так страшно, как может показаться. Таурин в естественной форме оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую, нервную и иммунную систему.
Но злоупотребление таурином может привести к отравлению и нарушению работы желудочно-кишечного тракта.
Источник yesale.ru.



Теги: Донбасс, секрет, энергетические напитки, ингредиент
 
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