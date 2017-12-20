Все рубрики раздела
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
Эксперты подсказали, от каких новогодних блюд лучше отказаться
Некоторые блюда на новогоднем столе могут навредить вашему здоровью.
Уже сейчас большинство людей планируют, что будут готовить на Новый год 2018. Перечень блюд может достигнуть невероятных размеров, потому как во многих семьях принято объедаться всю ночь и доедать новогодние блюда еще неделю после праздника.
Изобилие мяса, майонеза, алкогольных напитков, тортов и прочих продуктов уж точно не принесет пользу здоровью и, уж тем более, фигуре. Медики советуют нарушить принципы и традиции и отказаться от некоторых блюд, чтобы после Нового года выглядеть и чувствовать себя хорошо.
Самый вредный "Оливье"
Помимо того, что в этом салате смешаны довольно-таки жирные продукты, так еще и главным его ингредиентом является вареная колбаса. На сегодняшний день в Украине и других странах настоящей "варенки", в составе которой было бы мясо, не сыскать. Поэтому лучше готовить Оливье с курицей, нежели с "туалетной бумагой", как часто называют колбасу.
Плюс ко всему, данный салат заправляют огромным количеством майонеза, а в нем, помимо калорий, содержатся еще и вредные консерванты, соль, сахар и усилители вкуса. Выхода два - готовить майонез самостоятельно из натуральных продуктов или же использовать в качестве заправки сметану.
Холодец
Представить новогодний стол без холодца крайне сложно. Но можно только представить, сколько холестерина человек потребляет, съедая порцию холодца, а это колоссальный вред для сосудов и сердца. Тем, кто худел перед Новым годом, холодец вообще есть нельзя, так как он окажет мощную нагрузку на желудок и может произойти несварение.
Мясная нарезка
В основном, в состав этой нарезки входят различные виды сыровяленой колбасы, карбонад, бастурма и так далее. Диетологи рекомендуют приготовить нарезку самим, например, запечь куриный рулет с зеленью и сыром или сделать буженину с чесноком и перцем.
Помните, съесть все сразу у вас не получится, как бы вы не старались. А доедать наготовленные 31 декабря блюда в течение недели после Нового года может быть не просто вредно, но еще и опасно для жизни, так как большинство ингредиентов в них - скоропортящиеся.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, еда, новый год, вред
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- В Киеве запахло кровью: собирается Антимайдан
- В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото
- Военные пенсионеры получат прибавку 1,5 тысячи гривен – Гройсман
- В КПВВ "Новотроицкое" произвели задержание