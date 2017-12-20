Эксперты подсказали, от каких новогодних блюд лучше отказаться

20.12.2017 16:48

Некоторые блюда на новогоднем столе могут навредить вашему здоровью.



Уже сейчас большинство людей планируют, что будут готовить на Новый год 2018. Перечень блюд может достигнуть невероятных размеров, потому как во многих семьях принято объедаться всю ночь и доедать новогодние блюда еще неделю после праздника.



Изобилие мяса, майонеза, алкогольных напитков, тортов и прочих продуктов уж точно не принесет пользу здоровью и, уж тем более, фигуре. Медики советуют нарушить принципы и традиции и отказаться от некоторых блюд, чтобы после Нового года выглядеть и чувствовать себя хорошо.



Самый вредный "Оливье"



Помимо того, что в этом салате смешаны довольно-таки жирные продукты, так еще и главным его ингредиентом является вареная колбаса. На сегодняшний день в Украине и других странах настоящей "варенки", в составе которой было бы мясо, не сыскать. Поэтому лучше готовить Оливье с курицей, нежели с "туалетной бумагой", как часто называют колбасу.



Плюс ко всему, данный салат заправляют огромным количеством майонеза, а в нем, помимо калорий, содержатся еще и вредные консерванты, соль, сахар и усилители вкуса. Выхода два - готовить майонез самостоятельно из натуральных продуктов или же использовать в качестве заправки сметану.



Холодец



Представить новогодний стол без холодца крайне сложно. Но можно только представить, сколько холестерина человек потребляет, съедая порцию холодца, а это колоссальный вред для сосудов и сердца. Тем, кто худел перед Новым годом, холодец вообще есть нельзя, так как он окажет мощную нагрузку на желудок и может произойти несварение.



Мясная нарезка



В основном, в состав этой нарезки входят различные виды сыровяленой колбасы, карбонад, бастурма и так далее. Диетологи рекомендуют приготовить нарезку самим, например, запечь куриный рулет с зеленью и сыром или сделать буженину с чесноком и перцем.



Помните, съесть все сразу у вас не получится, как бы вы не старались. А доедать наготовленные 31 декабря блюда в течение недели после Нового года может быть не просто вредно, но еще и опасно для жизни, так как большинство ингредиентов в них - скоропортящиеся.

Источник: http://hronika.info