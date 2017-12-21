Все рубрики раздела
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
Как избавиться от крепких объятий МВФ
Сегодня депутаты могут проголосовать полезный закон "О номинальном держателе". Звучит сложно и кажется, что голосуют какую-то схему. Но это не так. Это попытка привести Украину на шаг ближе к цивилизации.
Об этом в Фейсбуке пишет украинский блогер Сергей Фурса.
Товарищи депутаты
У вас есть шанс закончить год чем то хорошим. Полезным. Причем и для себя и для страны. И заслужить приход уже через несколько дней Санта Клауса, Святого Николая или Деда Мороза. А к кому то даже вместе со Снегурочкой.
Сегодня депутаты могут проголосовать полезный закон «О номинальном держателе». Номер 6141. Звучит сложно и кажется, что голосуют какую-то схему. Но это не так. Это попытка привести Украину на шаг ближе к цивилизации. Дать возможность иностранным инвесторам быстро и безболезненно попадать на наш внутренний рынок облигаций. Потому что сейчас это сделать почти невозможно. Даже если вы самый приличный джентльмен из Лондона или ваш Фонд работает уже сотню лет, вам надо оформить миллион бумажек, получить тысячу разрешений, завершить их у нотариуса и принести справку о флюорографию.
Причем это тот случай, когда интересы цивилизованной части общества совпадают с интересами политиков, которые очень хотят избавится от крепких объятий МВФ. Вот вам и флаг в руки. Дайте шанс зайти в страну рыночным инвестициям и потребность в МВФ станет гораздо ниже. Не говоря уже о том, что продавая иностранным инвесторам государственный долг в гривне, а речь идет именно о допуске к этим бумагам, вы поддерживаете гривну. Вы же все за сильную национальную валюту?
В мире очень много денег. Но они преимущественно обходят Украину стороной. А других не обходят. Например, Египет, привлек на внутренний рынок за последний год 18 млрд долларов. В египетские тугрики. Это больше, чем вся программа с МВФ, рассчитанная на 4 года.
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, объятия
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- В Киеве запахло кровью: собирается Антимайдан
- В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото
- Военные пенсионеры получат прибавку 1,5 тысячи гривен – Гройсман
- В КПВВ "Новотроицкое" произвели задержание