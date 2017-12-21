Как избавиться от крепких объятий МВФ

21.12.2017 12:18

Сегодня депутаты могут проголосовать полезный закон "О номинальном держателе". Звучит сложно и кажется, что голосуют какую-то схему. Но это не так. Это попытка привести Украину на шаг ближе к цивилизации.

Об этом в Фейсбуке пишет украинский блогер Сергей Фурса.

Товарищи депутаты

У вас есть шанс закончить год чем то хорошим. Полезным. Причем и для себя и для страны. И заслужить приход уже через несколько дней Санта Клауса, Святого Николая или Деда Мороза. А к кому то даже вместе со Снегурочкой.

Сегодня депутаты могут проголосовать полезный закон «О номинальном держателе». Номер 6141. Звучит сложно и кажется, что голосуют какую-то схему. Но это не так. Это попытка привести Украину на шаг ближе к цивилизации. Дать возможность иностранным инвесторам быстро и безболезненно попадать на наш внутренний рынок облигаций. Потому что сейчас это сделать почти невозможно. Даже если вы самый приличный джентльмен из Лондона или ваш Фонд работает уже сотню лет, вам надо оформить миллион бумажек, получить тысячу разрешений, завершить их у нотариуса и принести справку о флюорографию.

Причем это тот случай, когда интересы цивилизованной части общества совпадают с интересами политиков, которые очень хотят избавится от крепких объятий МВФ. Вот вам и флаг в руки. Дайте шанс зайти в страну рыночным инвестициям и потребность в МВФ станет гораздо ниже. Не говоря уже о том, что продавая иностранным инвесторам государственный долг в гривне, а речь идет именно о допуске к этим бумагам, вы поддерживаете гривну. Вы же все за сильную национальную валюту?

В мире очень много денег. Но они преимущественно обходят Украину стороной. А других не обходят. Например, Египет, привлек на внутренний рынок за последний год 18 млрд долларов. В египетские тугрики. Это больше, чем вся программа с МВФ, рассчитанная на 4 года.