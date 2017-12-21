Как переселенцу возобновить выплаты помощи при рождении ребенка и получить задолженность?

21.12.2017 12:03

На стадии судебного рассмотрения сейчас находятся несколько наших исков о возобновлении выплаты помощи при рождении ребенка и задолженности, которая возникла. По логике управлений социальной защиты, если Вы не получали помощь на протяжении 12 месяцев, а после перемещения и оформления на учет как переселенца обратились за ее возобновлением — выплата назначена не будет, так как пропущены сроки. НО это не соответствует действительности. Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» устанавливает исчерпывающий перечень оснований прекращения выплат. Такой причины как “не осуществление органами государственной власти своих полномочий”, в результате чего выплаты не производились, среди них НЕТ.

Нашу позицию поддерживает суд апелляционной инстанции. Так Решением Донецкого апелляционного административного суда от 24 октября 2017 года по делу №226/1374/17 определено:

«припинення виплати допомоги позивачу відбулось не з підстав передбачених цими нормами. Підставою для припинення виплати фактично стало те, що орган, де позивач отримувала допомогу, є розташованим у м. Донецьку. Отже, колегія суддів підтримує твердження суду першої інстанції, що на позивача не розповсюджується строк подання заяви на поновлення виплати допомоги, передбачений п. 12 Порядку.»

Также Постановлением Донецкого апелляционного административного суда от 13 июня 2017 года по делу №226/2082/16-а :

“З системного аналізу наведених норм Закону встановлено, що чинним законодавством не передбачені обмеження в часі щодо поновлення виплати допомоги при народженні дитини, припиненої не з вини одержувача.”

Что же необходимо сделать, что-бы возобновить выплаты помощи при рождении ребенка и получить задолженность, которая возникла ?

Обратиться с заявлением о возобновление выплат помощи и выплате задолженности которая возникла.

Обращение в Управление социальной защиты по новому месту проживания (согласно справки переселенца) обязательно делается в письменном виде.

Получить мотивированный отказ от УСЗН.

Помните — с государством не спорят усно! В случае, если Управление не предоставляет с решения — обращайтесь с письменным заявлением в УСЗН по месту регистрации внутренне перемещенного лица для получения отказа в возобновлении и осуществлении выплаты задолженности в письменном виде.

Внимание! Именно письменный отказ является основанием для обжалования! Для обжалования установлен 3-х месячный срок с того дня, когда вам стало известно о нарушении вашего права!

Обжаловать отказ в судебном порядке.

Иск подается в Окружной административный суд (адреса и реквизиты судов можно найти на сайте судебной власти).

К иску (подается в 2х экземплярах), обязательно прикрепите все приложения.

Источник Донбасс СОС.