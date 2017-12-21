Как помочь себе, если болит ухо

21.12.2017 07:30

Часто бывает так, что к доктору не попасть: очередь в поликлинике, нет денег или вы вообще в отъезде. А любой, у кого хоть раз болело ухо, подтвердит: боль это такая, что терпеть её нелегко. Какими же подручными средствами может помочь себе человек в подобной ситуации? Они есть. Но тут важно помнить, что это всего лишь средства для облегчения боли.

Что нужно делать



Капли из отвара лавровых листьев. Возьмите несколько лавровых листов и заварите их в небольшом количестве воды. Дайте отвару настояться не менее двух часов. Закапывайте в больное ухо по семь капель, а одновременно примите пару столовых ложек внутрь. Противовоспалительные свойства отвара не дадут развиться болезни.

Тампон на основе нашатыря и камфоры. Растворите в 1 л тёплой кипячёной воды столовую ложку крупной соли. В другой чистой ёмкости смешайте 10 г камфорного масла и 100 г 10%-ного нашатырного спирта. Всё смешайте и хорошо взболтайте, пока не исчезнут белые хлопья. В получившейся микстуре надо намочить стерильный ватный тампон, отжать и на пару минут положить в ухо - долго держать не надо. Обезболивающие свойства камфоры помогут погасить боль.

Варёная луковица. Возьмите небольшую луковицу, вымойте, очистите и сварите до мягкости. Отвар не выливайте, а аккуратно стерильной ваткой протрите им больное ухо, после чего положите на него варёную луковицу. Благодаря содержащимся в составе лука микроэлементам серы он хорошо обеззараживает и снимает боль. Правда, ненадолго. Но до визита к врачу с его помощью дотерпите.

Ну, и разумеется, никто пока не отменял обезболивающие. Чтобы облегчить боль, примите кетанов, анальгин или парацетамол. И, даже если нет насморка, закапайте в нос сосудосуживающие капли. Это поможет уменьшить давление с внутренней стороны слухового органа на среднее ухо и перепонку.



Чего делать нельзя



Боль в ухе опасна тем, что сам заболевший вряд ли может определить, что явилось её причиной, а средства лечения, которые помогут в одном случае, могут навредить в другом. Например, при внутреннем отите ухо нельзя ни коем случае прогревать. Если из уха идут гнойные выделения, прогревание может сильно навредить. То же самое касается и других средств. Поэтому, на всякий случай, перечислим то, чего совершенно точно нельзя делать при боли в ухе.

Нельзя закапывать в уши капли, выбранные по собственной инициативе или по совету знакомых. Особенно будьте осторожны, если это капли, в состав которых входят антибактериальные компоненты. Дело в том, что некоторые из них при определённых заболеваниях способны оказывать токсическое действие на нервные окончания, что может привести к частичной глухоте.

Нельзя прогревать уши, в том числе, закрытым компрессом или, к примеру, феном. Так вы рискуете травмировать барабанную перепонку.

Ни в коем случае нельзя использовать радикальные народные способы типа «положить на ухо хорошо разогретый кирпич» или «засунуть в ухо свёрнутую трубочкой газету и поджечь».

Нельзя самостоятельно начинать принимать антибиотики. Это окажется бесполезным, если причина вашей болезни - грибок. В худшем же случае такими действиями можно ослабить иммунитет и, вместо того, чтобы помешать, вы поможете болезни.