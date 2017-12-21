Кожные заболевания: как распознать и как лечить

21.12.2017 07:17

Кожные заболевания - тема деликатная. Большинство людей стыдится говорить о кожных проблемах. Как следствие, жертвы заболеваний откладывают визит к врачу до последнего, совершая большую ошибку. Тянуть с обращением к специалисту ни в коем случае нельзя, уверяет мариупольский врач-дерматолог Олег УДОВИЧЕНКО. Чем позже заболевший придёт к доктору, тем дольше и труднее будет протекать лечение.

Только без паники

- Олег Георгиевич, скажите, что должен лечить врач-дерматолог - кожу или внутренние заболевания?

- Это смотря, с каким заболеванием пришёл пациент. Есть кожные заболевания, возникшие только из-за воздействия внешних факторов, а есть кожные заболевания со сложным патогенезом, когда фоном для его развития являются нарушения в работе других органов и систем органов. Кроме назначения наружного лечения дерматолог определяет, какое дополнительное обследование необходимо пациенту, и консультация каких специалистов нужна.

- Каким образом начинается кожное заболевание?

- У каждого из нас есть кожный покров, который охраняет нас от всевозможных грибков, микробов, стафилококков, даже от вирусов и инфекций, которые современной медицине неизвестны. Кожа, грубо говоря, это наш щит. Когда иммунитет падает, демодекоз проникает под кожу. Человек идёт к косметологу - начинаются чистки. Иногда назначают даже антибиотики. И что в итоге? От любых антибиотиков воспаление проходит, гнойные процессы останавливаются. При пиодермии тоже иногда назначаются антибиотики, но их применение допустимо исключительно при комплексном лечении. У нас сейчас народ стал очень умный: чуть что, хватаются за «Трихопол». Это неправильно! Каждый случай - уникальный. И только специалист может назначить правильное лечение при том или ином заболевании.

- Такие заболевания, как псориаз, например, доводят людей до депрессии. Как можно вылечить это заболевание?

- Практически все кожные заболевания поддаются лечению. И ещё важный момент - большую роль в выздоровлении играет намерение пациента. Не раз ко мне обращались люди, доведённые до паники и отчаяния. Если тот же псориаз у человека уже на протяжении нескольких лет, и всё тело покрыто псориазными бляшками, это не значит, что руки надо опускать. Бывает, что именно такие пациенты со стажем вылечиваются гораздо быстрее, чем те, у кого на теле буквально несколько поражений.

Самое первое, что нужно осознать, - кожное заболевание не лечится за десять дней. Все кожные заболевания лечатся долго, нудно и последовательно. Нужно дойти до конца. Сразу болезнь не пройдёт. Визит к дерматологу - это не визит к стоматологу или хирургу.

Выпадение волос имеет множество причин

- Существует такой стереотип, будто облысение - мужская болезнь, и женщины страдают от выпадения волос гораздо реже. Насколько это близко к правде?

- К сожалению, сейчас выпадение волос, или по-научному алопеция, всё чаще встречается у женщин. Особенно андрогенетическая (гормональная). Для большинства мужчин выпадение волос - неприятная, но достаточно привычная проблема. Для женщин выпадение волос становится настоящей трагедией. Главное в этой ситуации - не отчаиваться: нужно найти правильного специалиста, провести диагностику состояния и начать лечение.

- Какие причины могут привести к выпадению волос у женщин?

- Большинство причин связано с нашим образом жизни. Стрессы, дефициты важных микроэлементов - цинка, витаминов группы B, жирных кислот омега-3 и омега-6, биотина. Среди других факторов - наследственный, гормональные нарушения либо заболевания внутренних органов. В нашей стране распространены заболевания эндокринной системы и щитовидной железы, поэтому, если начали выпадать волосы, надо обратить внимание на общее состояние организма. Если помимо выпадения волос беспокоит потеря аппетита или набор лишнего веса, вялость и сонливость, то обязательно надо обратиться к эндокринологу. Диагнозы в этом случае могут быть разными, но при каждом из них будет наблюдаться выпадение волос.

Заболевания разные, мучения одинаковые

- Как проявляется аллергическое кожное заболевание?

- Атопический дерматит - хроническое аллергическое заболевание кожи, развитие которого связано как с наследственностью, так и с воздействием аллергенов.

Кожные аллергические дерматозы развиваются или после воздействия аллергена на кожу, или попадания его внутрь организма (при вдыхании, с пищей, путём инъекций). На коже появляются покраснения, или она становится очень сухой до трещин. В поражённых местах может возникать зуд.

- Действительно ли есть такие заболевания кожи, которыми можно заразиться даже через рукопожатие?

- Конечно! Например, чесотка. Это опасное заразное заболевание. Возникает из-за проникновения под кожу человека чесоточного клеща. Самка паразита проникает в эпидермис и передвигается там, прорывая так называемые чесоточные ходы и откладывая яйца, из которых затем появляются новые паразиты. Чесоточный клещ не виден невооружённым глазом. Признаки чесотки: мелкие красные прыщики на коже, тёмно-коричневые линии. В начале входа обычно виден гнойный пузырёк, а в конце - сидит сам чесоточный клещ. Передаётся чесотка при контакте с больным, а через 10-15 дней проявляются симптомы чесотки - зуд и жжение кожи в ночное и вечернее время. Чесотка не проходит сама и может протекать как несколько месяцев, так и много лет.

Ох уж эти грибки!

- Откуда берётся на теле человека грибок?

- Кожа человека - это целая ассоциация вирусов, бактерий и грибов. Среди них есть как патогенные, так и условно-патогенные микроорганизмы. Грибки, в том числе, могут быть как абсолютно безопасными, так и болезнетворными. Если грибок патогенный, то возникает какое-либо поражение кожных покровов.

- Грибковые заболевания очень заразны? Может ли грибок жить в теле человека, но другим не передаваться?

- Кожа - это большой иммунный орган. У кого-то при контакте с грибком симптомы сразу начнут активно проявляться, а у кого-то - нет, так как иммунная защита его кожи сильнее.

Однако даже когда мы диагностируем условно-патогенный грибок у пациента, всё равно рекомендуем соблюдать личную гигиену: он должен иметь индивидуальное бельё, мочалку, полотенце и т.д.

- В чём заключается профилактика грибковых заболеваний кожи?

- Профилактика грибковых инфекций заключается в соблюдении нескольких простых правил:

- Поддержание личной гигиены, особенно при посещении общественных мест досуга и спорта.

- Уход за ногтями и кожей стоп. Не нужно стричь ногти слишком коротко, но и не следует их чрезмерно отращивать.

- Ношение правильной, качественной обуви, которая не сдавливает ногу и не мозолит.

- При ранее перенесённом микозе необходимо по назначению врача применять противогрибковые средства в качестве профилактики.

- Во избежание заражения микозом, передающимся от животных, важно избегать контактов с уличными животными.

Записала Марина ЛИТВИНОВА.