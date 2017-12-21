Пригласи в дом сказку! или Кухня «дедморозовского» бизнеса

21.12.2017 07:03

Объявления о вакансиях «дедов морозов» появились на мариупольских сайтах ещё тогда, когда за окном золотым листопадом светился октябрь.

«Требуются творческие, молодые люди. График работы ненормированный. Обязательные требования к соискателю - креативность, коммуникабельность, любовь к детям, стрессоустойчивость, отсутствие вредных привычек. Оплата почасовая…».

Эти объявления были первыми ласточками пока ещё далёкого Нового года.

Заказчики оптом и в розницу

Объявления, предлагающие пригласить в дом сказку, а именно новогоднего волшебника, появились месяцем позже.

«Новый год уже близко! Вы можете мечтать о чудесах, а можете сами организовать чудо для своего ребёнка, родных и близких!», «Игры, веселье, радость и смех - это залог удачного Нового года. И самое главное - дети найдут свои подарки не под ёлочкой, они получат их из рук самого Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Подарите малышу веру в Деда Мороза!». Каждое объявление заканчивалось прозаической информацией о том, по какому номеру осуществить заказ. С наступлением зимы подобными объявлениями густо запестрели подъезды, столбы, виртуальные доски объявлений.

Скоро выяснилось, что спектр цен на волшебство в столице Приазовья широк. «Всё зависит от того, в какой район города оформляется заказ, от количества детей, от программы, от даты и времени, - пояснил корреспонденту «Донбасса» администратор одного из агентств. - Если заказ оптовый, то 100 гривен за 15 минут».

«Оптовый» - значит, Деда Мороза заказывают к нескольким ребятишкам, чем больше малышей, тем дешевле обходится добрый волшебник. Как рассказала Светлана, мама трёхлетнего Виталика, присутствие Деда Мороза на новогоднем утреннике в детсаду обошлось каждой семье в 80 гривен. «Это совсем недорого, ведь у нас была концертная программа», - пояснила женщина.

Если новогодний волшебник должен всего лишь придти, поздравить ребёнка, вручить подарок и уйти, то это - пятнадцатиминутная - бюджетная программа. Подавляющее большинство частных (домашних) заказов - именно на 15 минут.

Более дорогая - получасовая - программа отрабатывается в основном в детских садиках, частных садиках или в том случае, когда заказчик располагает средствами. В этом случае Дед Мороз должен провести с детишками довольно долгое время - поводить хоровод, поиграть в игры, рассказать сказку.

«Всё зависит от желания и возможностей заказчика. Концертная программа может несколько видоизменяться, например, вместо сказки деткам загадываются загадки, или выбирается самый лучший костюм и так далее», - пояснили в агентстве.

Самые «жирные» заказы - 31 декабря, чем ближе к полуночи, тем цена выше. К примеру, за то, чтобы волшебник пришёл в дом в период времени с 23 часов 31 декабря до 2 часов 1 января, придётся заплатить порядка 1500 гривен за 15-минутную программу.

Однако, несмотря на то, что за короткое время можно заработать почти месячную зарплату, мариупольские «деды» всё-таки берут такие заказы неохотно. Причина проста - даже волшебнику хочется встретить Новый год в кругу близких людей.

«Отбить» костюм и машину

В работе Дедом Морозом от агентства есть свои плюсы и свои минусы. Фирма снабжает костюмом, транспортом и даже Снегурочкой. И, конечно, заказами. То есть, «волшебник» просто-напросто выходит на работу, получая «путёвку» со списком адресов. Однако и навар получается средненький. От каждого заказа агентство берёт 60 процентов, Деду Морозу остаётся 40 процентов, заправка авто и амортизационные расходы - за свой счёт.

По этой причине профессионалов всё чаще сменяют любители. Тут уже всё, что заработаешь, - всё твоё. Впрочем, приходится побегать в поисках атрибутики, заказов, и всегда есть риск «кидалова».

Роль новогоднего волшебника примеряют на себя мужчины практически любой профессии и любого возраста. Главное, иметь соответствующие качества - общительность, коммуникабельность, остроумие.

«Быть Дедом Морозом, всё равно, что быть тамадой на свадьбе, - рассказал Сергей, волшебник со стажем. - Надо уметь создать весёлую живую атмосферу, не теряться, не комплексовать. Если есть своя машина, это вообще замечательно».

Если собственного транспорта у «деда» нет, его обязательно надо найти. Ведь пешком или на маршрутке по городу не особенно наездишься. Да и не солидно это - волшебник с мешком подарков в автобусе или троллейбусе. Машину можно взять у друзей или родственников, можно - у знакомых напрокат.

Для такого случая выбирается авто подешевле, например, «жигулёнок». Но какой бы простенькой машина ни была, за её прокат, за бензин, за возможную поломку приходится платить. Это - немалая расходная статья.

Ещё важнее машины - соответствующий костюм. Но здесь легче. Костюм Деда Мороза можно недорого купить с рук. Если сильно не обращать внимания на степень изношенности, можно купить за 50 гривен. Что-то пришить, подлатать, подклеить - и готово.

Конечно, трудиться Дедом Морозом можно и в одиночку, но всё-таки охотнее заказывают Деда Мороза вместе со Снегурочкой. Да и отработать программу вдвоём с партнёром легче. Если один немного растерялся, то второй придёт на помощь. Правда, в этом случае заработок также делится на двоих. Поэтому волшебники-любители стараются работать семьями - муж и жена, брат и сестра, отец и дочь. «Несколько лет назад в городе мужик «дедморозил» так у него Снегурочкой внучка была, - рассказывает Сергей. - Девчушка лет четырнадцати, такая смышлёная, весёлая. Настоящие дед с внучкой, как и положено. Он был дедушка совсем не старый, лет 50-ти. В паре работали очень хорошо, клиенты их нарасхват заказывали. Но когда началась война, их семья уехала из Мариуполя. Наверное, где-то в другом месте сейчас волшебством занимаются».

Предложение превышает спрос

Война внесла свои невесёлые коррективы в «дедморозовский» бизнес - заказов стало гораздо меньше.

«Многие уехали. Когда всё это началось, в первую очередь стали уезжать как раз те, у кого маленькие дети, - говорит Сергей. - Конечно, приехало много переселенцев, но большей частью у них туго с деньгами. Да и вообще у большинства людей сейчас денег нет, заказать на дом Деда Мороза далеко не все могут себе позволить. Есть, конечно, небедные люди, но таких немного. Так что основная ставка делается на утренники в детских садиках, в школах. Конечно, есть ещё корпоративы. Понятное дело, развлекать там приходится уже не детей, но платят на таких мероприятиях хорошо. Но как бы там ни было, сейчас клиентов стало мало, конкуренция среди «дедов» большая. Я, например, уже года два как бросил «дедморозить». Самое грустное, что исчезло, скажем так, чувство товарищества. Раньше отношения между «дедами» были дружеские, помогали друг другу. Весело было, радостный настрой был, праздничная аура была. Сейчас ничего этого нет».

Бывший волшебник вспомнил также о довольно забавной ситуации, которая, если бы не чувство товарищества «дедов» забавной бы вовсе не была: «Однажды сильно хитромудрый заказчик не заплатил за вызов. Ребята приехали, как положено, отработали программу, всё как уговаривались. Когда закончили, заказчик им по стопарю налил и за дверь выставил. Те ему: «А деньги?» А он: «Какие деньги? Нет денег!» Заказ был в новогоднюю ночь к взрослой компании. Все уже были здорово навеселе, и с «дедом» и его Снегуркой никто не церемонился. Ребята вышли из подъезда и позвонили кое-кому из коллег, те - другим, другие - третьим. Дело кончилось тем, что десятка полтора «дедов» вломились в квартиру этого жлоба и потребовали отдать то, что он зажал. Иначе - пообещали - кучу неприятностей, причём, не волшебных, а вполне реальных. И мужик отдал как миленький, потому что понял, что может здорово схлопотать, а он и в милицию заявить не сможет. Как бы он описал тех, кто избил? Все - Деды Морозы, попробуй разгляди, что за лица там под бородами. А вот сегодня «деды» к коллеге на выручку вряд ли соберутся…».

Вероятно, из-за большого количества «хитромудрых» клиентов, у новогодних волшебников теперь действует жёсткое правило «деньги - вперёд!» «Полная предоплата, - невесело шутит Сергей. - Работаем по-современному».

Марина ЛИТВИНОВА.

Фото автора.