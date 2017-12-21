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Рождественские гадания: в какие дни можно гадать на суженого

21.12.2017 18:58
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Рождественские гадания: в какие дни можно гадать на суженого

Наши предки активно гадали и узнавали прогнозы на будущее зимой, именно в этот период года насчитывается небывалое количество народных праздников, которые сопутствовали магическим ритуалам.

Начался цикл зимних гаданий в ночь на праздник Святой Екатерины (7 декабря). Затем можно было гадать в ночь на 13 декабря - День Святого Андрея. Закончились гадания в декабре в ночь на 17 число - праздник Святой Варвары.

Цикл январских гаданий начинается с 5 января. и продлится до 13 числа. Этот период называется Святые вечера или Святки.

Считалось, что накануне Рождества "небо открывается" и в природе творится особая магия, которая помогает в гаданиях. Самыми точными и верными считались гадания в ночь на Рождество и в ночь на Старый Новый Год.

С 14 по 18 январяСтрашные вечера.

В эти дни всем правит нечистая сила, которая, в том числе, отвечает на вопросы гадающих, поэтому нужно быть крайне осторожным. Считалось, что в этот период гадали самые отчаявшиеся и отважные женщины или девушки.

Вечер с 18 на 19 января — Крещение Господне.

В этот праздник можно было гадать на весь год вперед, задавая любые вопросы. Этот период самый безопасный для гадающего. В эту ночь старались узнавать про будущее на весь год, но вопросы были более бытовые. Считалось, что это не сильно удачное время для любовных гаданий.

Источник from-ua.



Теги: Донбасс, Рождество, календарь, гадание
 
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