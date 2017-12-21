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Рождественские гадания: в какие дни можно гадать на суженого
Наши предки активно гадали и узнавали прогнозы на будущее зимой, именно в этот период года насчитывается небывалое количество народных праздников, которые сопутствовали магическим ритуалам.
Начался цикл зимних гаданий в ночь на праздник Святой Екатерины (7 декабря). Затем можно было гадать в ночь на 13 декабря - День Святого Андрея. Закончились гадания в декабре в ночь на 17 число - праздник Святой Варвары.
Цикл январских гаданий начинается с 5 января. и продлится до 13 числа. Этот период называется Святые вечера или Святки.
Считалось, что накануне Рождества "небо открывается" и в природе творится особая магия, которая помогает в гаданиях. Самыми точными и верными считались гадания в ночь на Рождество и в ночь на Старый Новый Год.
С 14 по 18 января — Страшные вечера.
В эти дни всем правит нечистая сила, которая, в том числе, отвечает на вопросы гадающих, поэтому нужно быть крайне осторожным. Считалось, что в этот период гадали самые отчаявшиеся и отважные женщины или девушки.
Вечер с 18 на 19 января — Крещение Господне.
В этот праздник можно было гадать на весь год вперед, задавая любые вопросы. Этот период самый безопасный для гадающего. В эту ночь старались узнавать про будущее на весь год, но вопросы были более бытовые. Считалось, что это не сильно удачное время для любовных гаданий.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, Рождество, календарь, гадание
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- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
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- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
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