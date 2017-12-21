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Туман войны: замечена интересная тенденция в Украине после Майдана
Журналист-расследователь, волонтер и координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова заметила интересную тенденцию в Украине после Майдана.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Еще в прусской военной терминологии появилось понятие "туман войны". Это когда в разгаре боя образуется хаос и боец не может понять, где свои, где чужие. Этот термин на вооружение взяли американцы - fog of war. Они используют его не только для обозначения ситуации непосредственно в бою, а описывают ним значительно шире социальные явления, которые создаются вокруг войны. Особенно во время затяжного конфликта понятие "свои-чужие", "союзник враг" размываются, и участники конфликта теряют ориентацию в социальном и политическом пространстве", - рассказала Решетилова.
Журналист убеждена, что важно правильно выбирать ориентир.
"Мне кажется, когда поле боя затянуто туманом, вы потеряли ориентацию и понимание процессов, главное - сильно не махать саблей и не стрелять куда попало. Потому что очень высокий риск уничтожить тех, кто с тобой на одной стороне. Когда вокруг полный хаос, и ты не уверен в целях, лучше пересидеть в окопе и поберечь патроны. Потому не факт, что после того, как рассеется туман, уставшие и истощенные боем друг с другом, мы не увидим перед собой шеренги построенных и готового к нападению настоящего врага. Всем сторонам Майдана посвящается", - подчеркнула волонтер.
Теги: Украина, Донбасс, война, туман, Майдан
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- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
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