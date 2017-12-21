Ужин тебе нужен: Медики назвали 10 продуктов, которые можно и нужно есть на ночь

21.12.2017 06:56

Кто из нас не любит заглянуть холодильник после 18:00? Зачастую всё начинается с банального: «А не выпить ли мне чаю?» И заканчивается поеданием бутербродов с колбасой под аккомпанемент профитролей или густо намазанного кремом торта.

Как же чертовски приятны такие вот вечерние моменты… Особенно, когда весь день пошел наперекосяк. Вот только за удовольствие приходится платить. Регулярно поедая легкие углеводы, можно так же легко наесть жировые отложения

Но недавно диетологи объявили карт-бланш на поедание пищи после 18:00! Специалисты считают, что строгая диета вовсе ни к чему. Если выбирать для вечернего рациона полезные продукты питания.

Те, которые улучшают качество сна и не сдвигают стрелку на весах вправо. Давай разберемся, что же можно есть на ночь без вреда для фигуры?

Еда на ночь

1. Куриная грудка

Тушеная, запеченная, приготовленная на гриле, в пароварке или мультиварке — готовить это мясо можно как угодно. А вот жарить его на масле не рекомендуется. Кстати, в белом мясе курицы и индейки содержится аминокислота триптофан, которая успокаивает и настраивает на сон грядущий лучше любого травяного чая.

2. Морская рыба

С точки зрения усвоения, этот продукт даст фору мясу птицы. На переваривание рыбы организму понадобится около трех часов, не больше. В отличие от пресноводных обитателей, морские жители богаты микроэлементами, которые необходимы для синтеза белков кожи — коллагена и эластана.

3. Йогурт на ночь

Живой кисломолочный продукт способствует быстрому перевариванию обильного ужина. Если человек ложится спать после плотной трапезы, то утром встает с ощущением тяжести в желудке. Прием йогурта на ночь существенно снижает нагрузку на пищеварительную систему, поскольку активизирует перистальтику кишечника и ускоряет процесс переваривания пищи.

4. Зеленые овощи

Листовой салат, огурцы, перец, проростки — все эти продукты низкокалорийны, но при этом содержат полезную клетчатку и водорастворимые витамины. Последние необходимы для образования клеток кожи.

5. Творог

Творог — это совершенный продукт питания, в котором объединены все полезные свойства молочной продукции. Качественный творог обеспечивает организм легкоусвояемым белком, жирами, витаминами, аминокислотами и минералами (кальцием, калием, фосфором). Он полезен беременным и кормящим женщинам, для молодых растущих организмов, людям с повышенной физической нагрузкой и пожилым.

6. Миндаль

Орехи очень калорийны и полезны, поэтому заморить ночного червячка помогут стопроцентно. Тут важно сдержаться и на съесть слишком много.10 миндальных орешков помогут не только утолить голод, но и снабдят ваш организм витаминами группы В, магнием.

7. Гречка

Это низкокалорийная крупа — ценный источник массы полезных микроэлементов. Безусловно, тарелку каши на ночь съедать не нужно. А вот пара ложек отварной гречки с овощами — то, что надо!

8. Запеченое яблоко

Если захотелось перед сном чего-нибудь сладенького, то вместо тортов и конфет попробуйте съесть запеченное яблоко. Поместите его на 3 минуты в микроволновку, посыпьте сверху корицей и полейте медом. В яблоках содержится много витамина С и клетчатки, и в нем мало калорий.

9. Тыквенные семечки

Ценный источник омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для синтеза клеток кожи (в частности, их мембран — оболочек). Посыпь семенами салат, мясо или добавь к блюдам из творога.

10. Чечевица

Суперпродукт для ужина вегетарианцев. Ведь в этих бобовых сочетаются и белки, и углеводы. Для ужина лучше выбрать черную чечевицу. К тому же она быстро готовится — всего лишь 5 минут.

Источник fanweek.ru