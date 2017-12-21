Зловещий продукт разрушает мозг и убивает память! Ограничь его употребление, не затягивай

21.12.2017 07:43

Сахар — природная награда организму. В неврологии вся еда считается естественной наградой организму. Чтобы выжить, древний человек нуждался в еде, сексе и комфортной среде обитания. Потому возник механизм, благодаря которому удовлетворение естественных потребностей стало доставлять человеку удовольствие.

Если приятно — это хочется повторять еще и еще. Человечество эволюционировало, но механизмы удовольствий не изменились — мозг работает по принципам, которые способствуют выживанию в жестоком мире.

Как думаешь, почему ты тянешься за еще одним кусочком шоколадного торта? Да, это очень вкусно, но если бы не хитрый мозг, у тебя бы не было желания отведать десерта еще — тело уже наелось. Поедание торта доставило тебе массу приятных впечатлений, в мозгу выработался гормон удовольствия — дофамин, и он посылает сигналы прямиком в кору головного мозга: нужно больше сладкого, это хорошо.

Вот такая примитивная схема, но как замечательно она работает! Мозг запоминает продукты, которые вызвали у тебя самые приятные ощущения и заставляет тебя выбирать такие же. Увы, полезная еда и вкусная еда — не всегда одно и то же.

Десять лет назад было подсчитано, что средний американец употребляет около 22 чайных ложек сахара в день. Это целых 350 дополнительных калорий! Не удивляйся такой статистике: подсчитан не только чистый сахар, который добавляется в чашку чая или кофе.

Современный мир уже не может обойтись без постоянного добавления сахара в разные продукты питания — для усиления вкуса и увеличения срока хранения еды. Ты можешь даже не догадываться о высоком содержании сахара в определенном продукте, но он там будет присутствовать. Этот дополнительный сахар очень коварен — он вызывает привыкание и зависимость, сравнимую с наркотической.

Никотин, кокаин и героин — родные братья сахара. Сахар так же вызывает толерантность, как опасные наркотики, — тебе всегда хочется увеличить дозу сладкого для того, чтобы достичь желаемого эффекта.

Что случилось со мной, когда я перестал есть сахар? Мне пришлось пережить ужасную ломку, я почувствовал себя зависимым человеком. Мне было реально плохо, я стал раздражительным, импульсивным, мои мысли сводились к тому, что нужно достать сладкое.

Мозг голодал и бил тревогу — мне хотелось есть больше еды, чем обычно, чтобы компенсировать отсутствие сахара в рационе. Меня изводила жажда, я вел себя не так, как обычно. То, что происходило с моим организмом, заставило меня задуматься всерьез. Как избавиться от толерантности к сахару? Зачем мне это нужно?

Через месяц мои вкусовые ощущения изменились, я стал чувствовать вкусы разных продуктов более полно. Когда я попробовал шоколадку после длительного перерыва, мне показалось, что это — невыносимо сладко.

Мое здоровье улучшилось, я похудел, пищеварительная система стала отлично работать. На своем примере я убедился в том, что лучше вовремя опомниться и прекратить действия, которые вредят организму.

Лишний вес, проблемы с работой внутренних органов, преждевременное старение, диабет — всё это губительные последствия передозировки сахара. Попробуй поэкспериментировать со своим питанием — откажись от сахара на некоторое время. Месяца тебе хватит, чтобы осознать всю серьезность власти сахара над тобой.

Источник Так просто.