10 причин, почему у друзей лучше не работать

22.12.2017 09:04

Существуют множество статей о том, почему работодателям лучше всего не брать на работу своих друзей, к сожалению, практически невозможно найти статьи о том, чем плохо быть подчиненным у друга-босса. Давайте рассмотрим самые главные причины.

1. Вы будете часто обижаться, иногда даже плакать.

Ни для кого не секрет, что большинство людей критику начальства пропускают мимо ушей и не принимают близко к сердцу. Чаще всего это происходит потому, что начальник плохо знает своих подчиненных и редко может сказать что-то действительно обидное, чаще всего он действует наугад и не попадает в яблочко. Начальник-друг знает все наши болевые точки и будет бить прицельно, прямо в них.

2. Готовьтесь к постоянным манипуляциям.

Когда хорошо знаешь человека и его реакции на возможные слова или действия, очень тяжело удержаться и не начать им манипулировать. Будьте готовы к непонятному плохому настроению, злому и недовольному выражению лица, а при просьбах все объяснить, максимум на что Вы можете рассчитывать, так это на пространственное объяснение: «ты меня разочаровал».

3. Показательная и ненужная субординация.

От Вас будут требовать исключительно уважительного и вежливого к себе отношения. Причем эта субординация будет работать только в одну сторону. Начальник оставит за собой право кричать, материться и показывать свои эмоции самыми неприятными способами. От Вас же будут требовать грамотной устной речи, без слов-паразитов и сленговых выражений. О том, чтобы просто поговорить как нормальные люди и речи не может быть, а о разговорах по душам вообще следует забыть навсегда. Также от Вас будут требовать обращения по имени-отчеству к начальству, хотя Вы навсегда так и останетесь для него всего лишь Петей или Васей, о взаимной вежливости и речи не может быть. Самое обидное, что от остальных его подчиненных, он может и не требовать этого вовсе, допуская абсолютно панибратское и фамильярное отношение.

4. От Вас всегда будут требовать большего.

Чтобы не допустить пересудов о том, что новенький работает по протекции, Вам будут ставить гораздо выше планы, чем остальным, и вообще требовать гораздо большего.

5. Вас будут недолюбливать другие подчиненные.

Даже видя то, что босс не особо-то Вас и любит, постоянно критикует и унижает на собраниях, остальные подчиненные будут Вас просто ненавидеть, ведь Вы пришли на работу по блату.

6. Лояльность к компании.

От Вас будут требовать постоянно войти в положение начальника, Вы всегда будете тем человеком, которого будут просить выйти на работу в выходные или праздничные дни, в которые никто работать не хочет. Также начальник-друг постоянно будет переносить Ваш отпуск на самое неудобное время года. Также будьте готовы к тому, что будете работать без обеда, ведь нужно что-то успеть или подстроиться под клиента. Также Вас могут просить регулярно приходить раньше и задерживаться после работы, если начальнику нужно срочно что-то доделать, ведь сроки горят, нужно войти в его положение. Когда же Вам нужно будет отпроситься куда-то в рабочее время или уйти пораньше, готовьтесь к недовольству и постоянных звонкам о том, когда же Вы наконец-то вернетесь на свое рабочее место. Если Вы заранее предупредите о том, что в такой-то день Вам нужно будет срочно уйти, начальник может просто якобы забыть об этом и нагрузить срочной работой. От Вас будут также требовать особого отношения к клиентам, если обычного работника не заставишь делать что-то, что не входит в его служебные обязанности для того, чтобы понравится своенравному клиенту, то Вас запросто будут об этом просить, чтобы Вы что-то сделали по дружбе. Готовьтесь также к тому, что Вы будете постоянно извиняться и перед своим боссом, и перед клиентами, даже за то, в чем совсем нет Вашей вины.

7. Прибыль.

Начальник будет постоянно говорить о прибыли, о том, что Вы должны приносить ему прибыль. Также он может Вас не премировать, говоря об экономии бюджета. Остальных сотрудников не премировать он побоится, т.к. в случае небольшой зарплаты они могут разбежаться. От Вас же такого совсем не ждут. Ведь, несмотря на то, что начальник и просил не путать службу и дружбу, будут требовать особой верности и того, что Вы будете готовы работать целыми днями чуть ли не за идею.

8. Вы узнаете своего друга с другой стороны.

Все начальники любят рассказывать о том, что пока не стал работать со своим другом, думал, что он совсем другой человек. На самом деле, по-другому на работе ведет себя именно начальник. Вы не увидите тех положительных качеств, за которые ценили начальника-друга, таких как борьба за справедливость и верность принципам. Наоборот, Вы увидите, как легко он может обманывать, манипулировать, лгать в глаза, изворачиваться, только чтобы выгородить себя и спасти свою шкуру.

9. Вас не будут продвигать по карьерной лестнице.

Ваш друг просто боится конкуренции. Он и принижает Вас постоянно только потому, что знает, что на самом деле Вы очень умный, трудолюбивый и способный человек, которому просто не повезло. Он понимает, что при правильном стечении обстоятельств, Вы запросто сможете занять его место.

10. Недопонимание.

Ваша семья и остальные друзья могут действительно не понимать, что может быть сложного в работе с другом, ведь они его знают много лет и только с хорошей стороны. Им будет тяжело объяснить, что Вы не отдыхаете на такой работе и не ведете целыми днями дружеские беседы, скорее наоборот, потому что постепенно оба понимаете, что дружбе приходит конец.

Возможно, что Вы выбрали эту работу только потому, чтобы быть ближе к Вашему другу и развивать Вашу дружбу, тогда Вы будете очень разочарованы. Не секрет, что существуют два типа руководителей. Одни не особо рады другу в своеq компании, боятся конкуренции и превращают жизнь своего подчиненного в ад. К сожалению, таких большинство, о них и написана наша статья. Существуют также и другие руководители, которые встречаются крайне редко. Они очень опытные и мудрые, специально набирают в свою команду верных людей из своего ближайшего окружения, чтобы расти вместе с ними, продвигать их, а потом вместе править на верхушке. Но чаще всего такие отношения, когда на работу ходят на праздник, все-таки характерны для родственников. Так что перед тем как идти на работу к другу, следует очень хорошо подумать.

Светлана, www.vitamarg.com