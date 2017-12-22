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9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!
22.12.2017 08:20
Когда дело доходит до кормления моей собаки, я против того, чтобы кормить его человеческой пищей. На мой взгляд, разнообразие пищи, которую мы едим, на самом деле вредно для вашей собаки. Я также чувствую, что, если я накормлю его человеческой пищей, то он не будет есть свою еду. Но, как я уже сказал, это мое мнение. Когда дело доходит до кормления вашего любимца, это ваш выбор в том, что вы положите в его миску.
Теги: Донбасс, здоровье, питание
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- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
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