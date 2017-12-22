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Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве
Люди всегда хотели узнать, что их ждет в будущем. И Новый год — время, когда можно попробовать это сделать. Конечно, воспринимать все слишком серьезно не стоит, но почему бы и не поверить, что нас ждут любовь, успех и богатство?
Гадать можно с 25 декабря по 5 января, если 31 декабря у вас не получится.
Гадание на решение проблемы
Если у вас есть вопрос, который вы не можете ответить, проблема, которую не можете решить сами, надо 25 декабря отломать от черемухи маленькую веточку. Опустите ее в стакан с водой и поставьте на окно. 12 дней ежедневно берите стакан с веточкой в руки и держите 5 минут в ладонях. Представляйте в это время, что ваша проблема уже решена. Если через 12 дней веточка зацветет — это положительный ответ. Беритесь за дело, оно того стоит.
Гадание на желание
Вы его помните! Напишите на листочке желание, подожгите, а пепел высыпьте в бокал шампанского. Ровно в полночь выпейте шампанское. Все сбудется!
Гадание с водой
В новогоднюю ночь возьмите один стакан с водой, а один пустой и, загадав желание, перелейте быстро воду из стакана в стакан. Если на поверхности, над которой вы переливали, осталось не больше трех капель воды, все осуществится. Много воды — не в этот раз.
Новогоднее гадание по льду
В новогоднюю ночь наберите в ложку воды и положите в холодильник. Утром посмотрите. Если вода застыла с углублением — вас ждут неприятности, с бугорком — достаток и удача.
Новогоднее гадание на деньги
Хотите узнать, будете ли вы богаты в следующем году? Возьмите три тарелки и одну монетку, попросите кого-нибудь спрятать монетку под одной из них, пока вы не смотрите. А затем выберите тарелку, если вы угадали с первого раза, в Новом году ваше материальное положение заметно улучшится. Если со второго - вы также будете при деньгах.
Новогоднее гадание на любовь
Возьмите коробок спичек, по бокам коробки вставьте две спички и подожгите. Если головки, которые сгорели, наклонятся друг к другу, то пара будет вместе в следующем году.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, новый год, гадание
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- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
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