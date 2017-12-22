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Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел
Эти советы будут полезны всем, но особенно тем, у кого в доме живут дети.
Принести в дом вирус может и взрослый и ребенок, но главное - не кто принес, а защититься всем остальным домочадцам, чтобы не утроить дома лазарет. Поэтому терапевты подсказали основные меры защиты и профилактики гриппа, которые помогут вам оставаться здоровыми, несмотря ни на что.
Эффективные способы защиты от сезонных недугов для тех, у кого кто-то из близких уже болеет:
Изолировать заразившегося гриппом в отдельную комнату. Если не получается так сделать, тогда нужно минимизировать количество времени, проводимое рядом с больным. Или же надевать респираторные маски всем без исключения домочадцам и менять их каждые 2-3 часа на новые.
Чаще проветривать квартиру/дом. Спертый воздух - благоприятная среда для размножения вирусов. Свежий воздух в данном случае является способом уничтожения витающих в воздухе патогенных микроорганизмов.
Пользоваться отдельной посудой. Все столовые приборы, тарелки и чашки, которыми пользуется больной, нужно стерилизовать, а не просто мыть. Если стерилизатора для посуды у вас нет, тогда просто заливайте ее кипятком после мытья. Остальным домочадцам следует кушать и пить из другой посуды.
Сбалансировать рацион питания. Витамины не помешают и тому, кто заболел гриппом, и здоровым домочадцам. Включите в рацион свежие фрукты и овощи, орехи, морепродукты, нежирное мясо, куриный бульон, зеленый чай, шиповниковый отвар и так далее.
Проводить влажную уборку в доме хотя бы один раз в день. В комнатной пыли отлично размножаются вирусы, поэтому ее нужно своевременно удалять со всех поверхностей, где она имеет свойство скапливаться.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, болезнь, грипп, лечение, профилактика
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- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
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