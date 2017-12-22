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Лучшие народные средства от боли в горле

22.12.2017 18:28
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Лучшие народные средства от боли в горле

Эти методы позволят в кротчайшие сроки вылечить горло.

Болезненные ощущения в горле могут быть причиной заражения вирусами, другими инфекциями и грибками. В медицине состояние, при котором болит горло, чаще всего называют фарингитом. Но также, это могут быть следующие заболевания: ангина, ОРВИ, грипп и простуда.

При появлении боли в горле лучшим решением будет обращение к терапевту, который определит причину данного симптома и подскажет, как правильно его лечить. Народные способы можно использовать, но только в качестве дополнительного средства от боли в горле, а не как единственную меру лечения, так как со многими патогенными микроорганизмами они могут попросту не справиться и тогда фарингит из острой формы перерастет в хроническую.

Лучшие народные средства от боли в горле:

Теплое полоскание с содой. Сода снимает воспаление и способствует уничтожению болезнетворных микробов, поэтому помимо обезболивающего свойства данный вид полоскания горла поможет быстрее выздороветь.

Полоскание с содой, морской солью и йодом. Этот рецепт мягко воздействует на слизистую горла и успокаивает воспаление, за счет чего боль угнетается с каждым новым полосканием. Еще метод называют морской водой, потому как в нем присутствуют ингредиенты, которые есть и в морских водах.

Отвар ромашки или шалфея для полоскания горла. Эти лекарственные травы являются природными антисептиками и противомикробными средствами, так что для лечения больного горла они подойдут как нельзя кстати.

Прополис для рассасывания. Прополис, как и мед, обладает целебными свойствами и его можно назвать одним из лучших природных антисептиков. Если болит горло, нужно вместо аптечных леденцов рассасывать кусочек прополиса несколько раз в день.

Желательно, на время лечения горла отказаться от продуктов, которые могут раздражать слизистую оболочку и провоцировать появление еще более неприятных ощущений. К таким продуктам относят: острые специи, фрукты, особенно - цитрусовые, холодные напитки, алкоголь и так далее.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, лечение, горло
 
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