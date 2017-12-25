Какие продукты не следует хранить в холодильнике

25.12.2017 21:50

Праздники – прекрасный поводу купить много вкусных продуктов. Но лучше не забивать холодильник до отказа.

Следует понимать, что некоторую еду не следует хранить в холоде. Ниже мы представим список продуктов, которые не следует хранить в холодильнике.



1. Бананы не стоит держать в холодильнике, особенно если речь идет о недозревших фруктах. Холод, влажность и темнота не помогут сохранить продукт дольше свежим, а, наоборот, могут спровоцировать гниение.



2. Томат любят очень многие, но мало кто знает, что холод может полностью убить все без исключения полезные вещества. В холодильнике они медленнее дозревают. К тому же, текстура кожицы изменяется и происходит разрушение межклеточных мембран.



3. Хлеб на холоде сохнет значительно быстрее, чем в тепле.



4. Мед стоит держать в темном месте, но никак не в холодном. Он сам по себе является отличным консервантом. В холодильнике сахар будет быстрее кристаллизоваться и превращаться в бесполезный продукт.



5. Различные цитрусовые. Холод убивает лимонную кислоту. Так что лучше держать лимоны и апельсины в комнатной температуре.



6. Не стоит ставить в холодильник и варенье. Оно прекрасно хранится и без холода. Главное, чтобы в него не попадали никакие посторонние вещества.





