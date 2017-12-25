Волос растет в ухе? Это предупреждающий знак

25.12.2017 08:15

Если глаза — это окна души, то уши — это окна к сердцу. Наука говорит, что волосы ушного канала, этот кукольный сад с черными прядями во многих ушах, является общим указателем для сердечных приступов, пишет fithacker.

Шокирующая связь между волосами в ушах и сердечным приступом

Заинтригованный этой ясновидящей связью с ушами, врачи вступили в контакт с дерматологами, чтобы найти ответы. В 1984 году группа нью-йоркских врачей опубликовала письмо в журнале New England Journal of Medicine, в котором утверждалось, что существует связь между волосами ушными каналами и болезнью коронарных артерий. В исследовании 43 мужчин и 20 женщин, 90 процентов участников, у которых была диагональная складка мочки уха и волосы ушного канала, имели сердечную недостаточность.

Те врачи, в том числе Ричард Ф. Вагнер из Медицинской школы Бостонского университета, подозревали, что долгосрочное воздействие андрогена, короля мужских гормонов и отца тестостерона, вызвало сгустки в артериях из-за избыточного производства эритроцитов.

Пять лет спустя, в 1989 году, в журнале появилась статья, в которой исследователи опубликовали свои выводы из исследования с участием 215 индийских пациентов и корреляций между сгибами уха, волосами на ушах и болезнью коронарных артерий. «Значительное различие наблюдалось также между мужчинами с ИБС и без него при наличии волос ушного канала с возрастной группой», — пишут авторы в аннотации к докладу. Распространенность волос на ушах возрастает с возрастом.

Чтобы не отстать от 20-го века, Эдстон Э. опубликовал свое исследование в выпуске Американского журнала судебной медицинской патологии в июне 2006 года. Эдстон изучает 520 вскрытий и измеряет ИМТ, вес селезенки, волосы уха, складку уха, причину смерти, облысение, толщину брюшного жира и полдюжины других характеристик.

Никто не может быть уверен, почему ушные волосы и сердечные приступы связаны. Некоторые обвиняют тестостерон. Другие думают, что по мере того, как люди стареют, у них появляется волосы и избыточный вес, и они умирают от последнего. К счастью, никто не обвиняет волосы в ушах.

Источник: https://from-ua.com