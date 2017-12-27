Как выбрать красную икру: полезные советы

27.12.2017 16:05

Эти рекомендации помогут вам выбрать по-настоящему качественный продукт

Красная икра – деликатес, который украшает праздничные столы во многих домах. Но оказывается, купить правильную икру не так-то просто. В этом нелегком деле вам помогут наши советы.

1. Банка икры не должна быть вздутой или деформированной, а сама икра должна быть плотно закатанной.



2. На крышке металлической банки должна стоять дата изготовления продукции (посола, но не раскатки), ассортиментный знак "ИКРА", номер завода-изготовителя, номер смены, индекс рыбной промышленности "Р".



3. Согласно ГОСТу, икра должна быть раскатана в банки в течение месяца после посола. Это дает уверенность в том, что икра была закатана заводом недалеко от места вылова.

4. В состав продукции могут входить: соль (от 4,0 до 6,0%), растительное масло, добавки: Е400 (глицерин, чтоб икра не сохла), Е200 (сорбиновая кислота) и Е239 (уротропин).



5. Антисептики предназначены для того, чтоб икра дольше хранилась, в составе продукции их должно присутствовать не более 0,1%. Все остальные добавки, если они присутствуют, не соответствуют требованиям ГОСТа (Государственного стандарта).



6. Производитель должен указывать из икры какой именно рыбы семейства лососевых изготовлен продукт.



7. Обратите внимание на то, что мороженая икра на порядок дешевле. Но она не такая вкусная, как "живая".



8. Если у вас есть возможность попробовать икру, перед тем, как ее купить, то по внешнему виду икринки должны быть одинаковыми, целыми, чистыми, однородными по цвету. По консистенции икринки упругие, с сухой или немного влажной поверхностью, разбористые. А во вкусе не должно быть резкого рыбного запаха, неприятного привкуса кислоты или прогорклого жира.

Источник: https://www.segodnya.ua