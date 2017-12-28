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Новогодняя аптечка: что спасет 1 января
Ваше прекрасное настроение 31 декабря будет плавно, но весело переходить, в приличное похмелье. Конечно, не у всех, но трудности будут испытывать многие. Мы решили немного помочь вам, и рассказать, какие медикаменты помогут вам 1 января.
Какие медикаменты помогут 1 января
Вздутие живота
Это может случиться из-за газированных напитков, или огромного количества еды. Обычно вздутие живота сопровождается очень острой болью. Избавиться от этого вам помогут Препараты симетикона (симетикон, дисфлатил, маалокс). Они в течении 15 минут погасят все болевые ощущения.
Головная боль
Пожалуй, это будет самая распространенная проблема 1 января. Мало того, что праздновать вы будете почти всю ночь, так еще и выпить можете немало. Именно из-за этого вы можете проснуться с довольно сильной головной болью. Избавиться от нее вам помогут Обезболивающее с парацетамолом (солпадеин, нурофен, парацетамол) или аспирином (аспирин, цитрамон, ацетилсалициловая кислота).
Диарея
Заработать отравление в новогоднюю ночь можно очень просто. Салаты с майонезом, бутерброды, копченая рыба – все это портится очень быстро. Хватит и двух часов за пределами холодильника, чтобы испортить ваше первое утро в 2018-м году. В этом случае вам поможет Средство с лоперамидом (лоперамид, имодиум, стоперан), сорбент (активированный уголь, энтеросгель, атоксил).
Изжога
За праздничным столом очень сложно не переесть. Ведь так много всего вкусного. И первым признаком того, что хватит будет именно изжога. И если вы почувствуете пожар в желудке, то нужно сразу предпринять меры. Препараты с карбонатом кальция, алюминием или ингибиторами протонной помпы («Ренни», «Гастал», «Гевискон») помогут вам довольно быстро.
Похмелье
Если вечер удался – то утро будет сложным. Снять тяжкое состояние поможет пустырник — он окажет седативное действие и нормализует давление, благодаря чему уменьшит тошноту, снимет головную боль и расслабит в целом. А после этого можно просто принять контрастный душ.
Источник znaj.ua
Теги: Донбасс, спасение, 1 января, Новый год
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