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Новведення для водителей: что изменится в следующем году. ВИДЕО
Для водителей МВД подготовило немало сюрпризов, которые ждут украинцев в 2018 году. С нового года все желающие смогут заказать индивидуальные номерные знаки или создать личный кабинет для водителя авто в онлайн-режиме.
Об этом сообщает начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий на странице в Facebook.
Кроме выше указанных, Криклий также перечислил и другие нововведения для украинцев. С января стартует онлайн-запись на сдачу экзаменов тем, кто получает водительские права. Также анонсировали установку видеофиксации во время вождения.
По словам Криклия, сейчас в Украине функционируют 50 сервисных центров МВД. У них с начала года было проведено более 1,2 млн регистрационных операций. Также в этом году начали работу мобильные сервисные центры.
Некоторые из них уже заработали в этом году.
Теги: Донбасс, новости, водитель, изменение
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