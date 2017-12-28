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Продукты которые никогда не есть королева Елизавета
Наверняка вам интересно узнать, чем питаются члены королевских семей, какие продукты позволяют им сохранять молодость и привлекательность на протяжении всей жизни. Сегодня мы раскроем все тайны рациона Елизаветы ІІ и поймем, что позволяет ее величеству так хорошо себя чувствовать и выглядеть
Оказывается, королеве Елизавете не так просто угодить, она исключила из своей диеты целых 9 продуктов, о которых мы расскажем вам подробнее.
Королева никогда это не ест
Макароны
Елизавета никогда не употребляет в пищу пасту, спагетти и прочие итальянские блюда, в которых содержится крахмал.
Картофель
На королевском столе ни в коем случае не должно быть картофеля. Всё дело в том, что этот овощ так же как макароны содержит много крахмала.
Бифштекс с кровью
Быстрообжаренное мясо тоже не подают к обеденному столу королевы. Она предпочитает вторые блюда, которые обжаривают на гриле. Идеальный гарнир к мясу — овощи или овощные салаты из шпината, кабачков и брокколи.
Куриные яйца
Оказывается, Елизавета наотрез отказывается есть блюда из белых куриных яиц. Королевский повар использует лишь красные или перепелиные яйца для стола главы британского государства.
Лук и чеснок
Даже если оригинальный рецепт блюда предусматривает использование лука или чеснока, эти ингредиенты приходится исключить. Однажды придворный повар пошутил, что лук и чеснок могут стать причиной королевской отрыжки.
Хлеб с корочкой
Елизавета настоятельно просит повара подавать ее любимые сэндвичи с джемом, предварительно срезав с хлеба корочку.
Несезонные продукты
Несезонные овощи, фрукты и ягоды не предусмотрены в королевской диете. Она старается следовать важному принципу здорового питания, поэтому ест такие продукты только в сезон.
Елизавета обожает манго, этот вкусный фрукт с января до мая доставляют на королевскую кухню из Таиланда, а с августа до октября — из Египта.
Бананы
Королева не позволяет себе есть любимые бананы целиком. Это, по ее мнению, выглядит недостаточно изящно. Поэтому Елизавета ест бананы небольшими кусочками с помощью вилки.
Сладкий чай
Если вы захотите повторить давнюю английскую традицию чаепития, не сыпьте сахар в этот великолепный напиток, добавьте молока и пейте чай с любимой королевской шоколадкой.
Источник sovkusom.ru
Теги: Донбасс, королева Елизавета, продукты
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