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Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения
Медики отмечают, что в новогодние праздники здоровье человека подвержено серьёзным рискам. В их число входит отравление спиртным, осложнение хронических заболеваний, травмы, ожоги. Это не полный перечень «опасностей», которые может таить в себе самый волшебный и яркий праздник в году. Можно сказать, что у Нового года есть обратная сторона медали, и о ней надо помнить, чтобы неприятное самочувствие не захватило врасплох, говорят специалисты.
В одиночестве
Необходимость встречать новогодние праздники в статусе одиночки может усугубить чувство покинутости.
Совет. Давно доказано, что примета «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь» абсолютно неверна. И если вам пришлось встречать праздник в одиночестве, настройте себя на позитив. Во-первых, купите и нарядите ёлку. Во-вторых, украсьте квартиру, чтобы вам было уютно и приятно в ней находиться. В-третьих, выберите самую красивую одежду, в которой будете встречать наступающий год. Новый год в праздности - отличный вариант для отдыха, не нужно думать о том, что кого-то надо развлекать или выплясывать до утра. Захотелось спать - пожалуйста. Не надо сидеть, «вставив спички» в глаза, лишь бы «дожить» до финальной песни какой-нибудь шоу-программы.
От подобной встречи Нового года будет, как минимум, один плюс - вы сможете отдохнуть. А отдохнув и набравшись сил, кто знает, вы возможно встретите свою Судьбу 1 января по дороге в булочную.
Неслучившееся чудо
От Нового года мы ждём чуда: так хочется проснуться 1 января и обнаружить, что жизнь полностью изменилась в лучшую сторону. Но оказывается, что оно так и не случилось…
Совет. Зацикленность на ожидании чуда, пожалуй, самый верный способ не дождаться его никогда. Живите полноценной жизнью. Попутно держа в уме то, что с вами непременно должно произойти что-то хорошее. Не зацикливайтесь на датах. Ведь, возможно, всё самое волшебное произойдёт с вами 14 или 25 января. Или вообще 15 мая - кто знает?..
А ещё - возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки!
Вредно отказывать себе в удовольствии
Вы мечтали отправиться в эти новогодние праздники в путешествие, а вместо этого вам пришлось встречать Новый год за столом в компании родственников. И хотя вы их очень любите, ощущения праздника у вас не возникло…
Совет. Очень вредно отказывать себе в удовольствии, и особенно неприятно, когда долгожданные выходные проходят не по вашему плану. Но отчего вы решили, что нельзя сделать себе внеплановый праздник? Подумайте: как вы бы хотели развлечься, куда пойти, что посмотреть? Возможно, вся ваша семья будет в восторге от того, что вы предложите продолжить весёлое времяпрепровождение!
Вы устали
Как ни странно, именно праздники очень утомляют: вы убирали, готовили, встречали и развлекали гостей. Физически настолько утомились после празднования Нового года, что у вас создаётся впечатление «а выходных-то не было!»
Совет. Устройте себе незапланированный выходной, в который вы просто будете лениться, хоть целый день пролежите на диване. Не корите себя за эту лень и не оправдывайтесь перед домашними: ваш организм нуждается в ничегонеделании.
Теги: Донбасс, праздник, спасение, 1 января
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