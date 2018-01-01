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Как быстро восстановить силы после новогодней ночи
Очень важно, придерживаться нескольких правил, чтобы хорошо себя чувствовать 1 января.
Новогодняя ночь - это не только праздник, который мы ждем в течение всего года, но и большой стресс для организма. И неудивительно, ведь для человека не является естественным бодрствовать ночью, особенно если до этого она придерживалась более или менее четкого режима дня. В этом году у нас нет длительных праздничных выходных, большинству людей уже надо 2 января выходить на работу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Здоров.инфо.
К тому же, семейные хлопоты, дети, неотложные дела - все это не позволяет большинству людей спать весь день 1 января. Поэтому как быстро восстановить силы после бессонной новогодней ночи, чтобы следующий день не оказался кошмаром?
Как оставаться бодрым 1 января?
Итак, следующие простые советы помогут лучше себя чувствовать на следующий день после праздничной ночи:
Пейте кофе, но в ограниченном количестве и только в первой половине дня. Этот ароматный напиток поможет проснуться и привести мысли в порядок, однако злоупотреблять им не стоит. 1-2 чашки кофе в первой половине дня - это максимум, который можно себе позволить. Ближе к вечеру кофе пить нельзя, иначе велик риск, что и в следующую ночь не будет возможности нормально выспаться, сон будет неглубоким и неспокойным. А это уже совсем плохо для следующего рабочего дня.
Обязательно позавтракайте. Чтобы получить силы после бессонной ночи, надо зарядиться энергией с полноценного завтрака. Лучше всего для этого подойдет каша или омлет, а вот сладости лучше пока не есть.
Не ленитесь делать зарядку. После утренних физических упражнений вы почувствуете легкость и бодрость. Главное - заставить себя встать с постели и выполнить несколько простых упражнений.
Как можно раньше покиньте помещение и выйдите на свежий воздух. Это позволит кислорода быстрее поступить к мозгу и крови, сделает вас более энергичными. К тому же, если день выдался солнечным, это положительно повлияет на настроение и психическое состояние.
Пейте больше воды в течение дня и ешьте овощи. Из-за недосыпания организм требует много энергии, и мы ее часто пополняем с помощью калорийной пищи. Однако это неправильно, ведь такая энергия быстро исчезает, есть хочется снова, а физической активностью, наоборот, не хочется заниматься. Поэтому правильнее после новогодней ночи есть овощи и фрукты, а также злаки. И не забывайте о том, что для нормального функционирования организма нужно пить много воды.
Не переедайте и не пейте алкоголь. Уставший бессонной ночью мозг будет требовать удовлетворения, которое проще всего получить через пищу. Но если вы переедите, то сразу же почувствуете страшную усталость вместо бодрости. Также 1 января будет лучше забыть об алкоголе: он очень плохо влияет на сон и восстановление нормального самочувствия.
Не ложитесь спать днем. Если вы хотите быть работоспособным 2 января, лучше перетерпеть и не ложиться спать 1 января днем. Ведь вы можете проспать до вечера, а потом снова гулять. В результате восстановить привычный режим дня будет достаточно сложно.
Еще следует понимать, что после бессонной ночи ни в коем случае нельзя садиться за руль. Это очень опасно, ведь сонный водитель так же плохо контролирует свои реакции, как и пьяный. А если еще добавить похмелья, то управление автомобилем станет крайне нежелательным и неразумным поступком.
Теги: Донбасс, здоровье, новогодняя ночь, бодрость
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