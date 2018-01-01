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Медики раскрыли новый опасный эффект алкоголя

01.01.2018 08:43
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Медики раскрыли новый опасный эффект алкоголя

Выяснилось, что алкоголь разрушает клетки желудка. 

Большое количество спиртсодержащих напитков разрушает клетки желудка. Это выяснила гастроэнтеролог Винсент Хо из Университета Западного Сиднея. Она рассказал изданию Science Alert о вреде алкоголя для желудочно-кишечного тракта и опасности его применения для борьбы с кишечными инфекциями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По словам медика, красное вино обладает бактерицидным действием, которое частично обусловлено его кислотностью и концентрацией спирта. Показано, что 60-80-процентное содержание алкоголя достаточно для уничтожения микробов. Напиток с долей спирта 40 процентов уничтожает бактерии, живущие в полости рта, за одну минуту.

Результаты исследования, проведенного на 47 здоровых добровольцах, показали, что напитки с большой концентрацией алкоголя вызывают повреждения в стенках желудка и небольшие кровотечения.

На самовосстановление тканей, пострадавших от 10-процентного спирта, потребовалось более 24 часов. Кроме того, хроническое употребление алкоголя вызывает диарею, тошноту и рвоту, а также приводит к увеличению числа патогенных бактерий в кишечнике.



Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь, вред, желудок
 
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