Медики раскрыли новый опасный эффект алкоголя

01.01.2018 08:43

Выяснилось, что алкоголь разрушает клетки желудка.



Большое количество спиртсодержащих напитков разрушает клетки желудка. Это выяснила гастроэнтеролог Винсент Хо из Университета Западного Сиднея. Она рассказал изданию Science Alert о вреде алкоголя для желудочно-кишечного тракта и опасности его применения для борьбы с кишечными инфекциями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



По словам медика, красное вино обладает бактерицидным действием, которое частично обусловлено его кислотностью и концентрацией спирта. Показано, что 60-80-процентное содержание алкоголя достаточно для уничтожения микробов. Напиток с долей спирта 40 процентов уничтожает бактерии, живущие в полости рта, за одну минуту.



Результаты исследования, проведенного на 47 здоровых добровольцах, показали, что напитки с большой концентрацией алкоголя вызывают повреждения в стенках желудка и небольшие кровотечения.



На самовосстановление тканей, пострадавших от 10-процентного спирта, потребовалось более 24 часов. Кроме того, хроническое употребление алкоголя вызывает диарею, тошноту и рвоту, а также приводит к увеличению числа патогенных бактерий в кишечнике.