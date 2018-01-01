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Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
Многие из нас верят в народные приметы. Особенно в приметы, связанные с деньгами и богатством. И нередко в них действительно есть доля правды. Лично у меня всегда чешется левая ладонь к деньгам!
Об этом и о многом-многом другом читайте ниже.
На улице и в заведениях
Купюру, которую вы заметили на улице, обязательно нужно поднять. Иначе вы покажете пренебрежение к деньгам.
Монета, лежащая орлом вверх, привлекает деньги, а орлом вниз – отталкивает. В первом случае поднимите монету, а во втором – оставьте.
Не поднимайте деньги, которые лежат на перекрестке. Придется много тратиться на здоровье.
Деньги, которые вы даете на чаевые, возвращаются в троекратном размере. (Возможно, эту примету придумал официант, но почему бы не проверить это на себе?)
Дома
Обеденный стол – это символ достатка. Не сидите на нем, иначе деньги будут обходить вас стороной.
Чтобы в доме водились деньги, положите несколько монет под скатерть обеденного стола.
Не кладите кошелек на обеденный стол и кровать.
В доме должен быть только один веник, иначе деньги быстро переведутся. Он должен стоять широким концом вверх.
Во время застолья женщина в последнюю очередь чокается с незнакомым мужчиной. А мужчина – с женщиной. Тогда у них всегда будут водиться деньги.
Никогда не разбрасывайте монеты. Храните их в копилке, в бумажнике или в потайном ящичке.
Деньги, которые хранятся в доме, регулярно пересчитывайте. Аккуратно расправляйте и поглаживайте купюры.
Перед тем, как начать собирать деньги, четко определитесь, на что они пойдут. Но никогда не откладывайте на черный день. Копите с позитивными мыслями. Тогда удача точно придет!
Пауки – это символ достатка и благосостояния. Завелся паучок? Ожидайте прибыли! И не вздумайте его убивать.
Свист в помещении – это к утрате значительной суммы денег.
Не давайте в долг хлеб и соль. Считается, что вместе с этими продуктами из дома уходят деньги и благополучие.
Не проводите уборку после захода солнца.
Не оставляйте на ночь деньги и ключи на столе.
Не ставьте на пол сумку, в которой лежат деньги. Иначе они от вас убегут.
Кто оставляет нож в буханке хлеба, того ждет бедность.
Кто выбрасывает хлеб, того ждет материальное неблагополучие.
Не выбрасывайте мусор в окно – считается, что так деньги улетают из дома.
Аквариум притягивает деньги. Но вода в нем всегда должна быть чистой.
Почините все краны – вместе с утекающей водой, уходят и деньги. (В буквальном смысле тоже!)
Кошелек
Деньги любят красный цвет и натуральные материалы. Купите красный кошелек из натуральной кожи.
Не стоит тратить все до копейки. Пустой кошелек привлекает бедность, после шоппинга оставляйте хотя бы одну бумажную купюру и несколько монет.
Купюры разного достоинства храните в разных отделах бумажника.
Не храните долго грязные, измятые или рваные купюры.
Старые кошельки не выбрасывайте.
Храните деньги так, чтобы цифры смотрели в одну сторону.
В потайном отделе кошелька храните двухдолларовую купюру. Или купюру с цифрой 5.
Не храните в кошельке много мелочи. От нее можно избавиться в воскресенье, подав милостыню.
Деньги любят счет, но не пересчитывайте деньги вечером после захода солнца. Это приведет к неудаче.
Никогда и никому не показывайте имеющиеся деньги у вас в кошельке.
Природные символы денег – дерево, кожа и мех. Положите в кошелек деревянный или кожаный амулет. А на ключи повесьте меховой брелок.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, кошелек, приметы
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