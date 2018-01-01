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Техника Хосе Сильва для воплощения желаний
Эта техника очень сильная. Она называется «Стакан воды» и известна по всему миру. Хосе Сильва прославился как разработчик психологических техник, основанных на чувстве интуиции.
Итак, в чем заключается техника «Стакан воды»?
Высказывания-мыслеформы
Придумывать вы вольны любые высказывания мыслеформы. В них должно быть отражено то, что для вас первостепенно и важно. Важен внешний вид — напишите «Я отлично выгляжу, имею свежий цвет лица, мой внешний вид день за днем все привлекательнее», хотите много друзей — напишите «Я привлекаю людей, со мной радостно общаться, я интересный собеседник, все больше людей хотят подружиться со мной». И реальность отзовется на ваши желания довольно быстро.
В тексте мыслеформ избегайте использоваться частицы «не», только утверждающие выражения. Без многословности и абстракций, очень четко, целенаправленно. Один стакан воды — одна цель. Если пожеланий больше, ставьте столько же стаканов воды. Можно в первой половине дня поработать над одним заказом исполнения желаний, а во второй — над другим. А хотите, разнесите желания по разным дням.
Высказывания программирующие выздоровление делают водичку лечебной, у нее появляются исцеляющие свойства, способные справиться с недугом.
Запишите на странице из блокнота высказывание
Что-то наподобие: «Я обворожительная. Я обладаю светом любви, идущим изнутри, обаянием и сексуальным притяжением. Я — сущность, дарящая свет и мужчины стремятся быть рядом со мной. Мужчина, для меня предназначенный, находится на пути ко мне».
Засуньте этот листик бумаги под стакан с водой.
Разотрите ладошки одна о другую, разводите и сводите их как гармошку, рассматривайте мысленным взором энергетический шар между ладонями. Это сгусток энергии ваш.
По бокам стакана расположите ладошки, но не прикасайтесь в стенкам. Повторите (голосом или мысленно) написанное высказывание с убеждением в его истинности, прокручивая смысл в воображении.
Выпейте из стакана всю воду
Чтобы ваше пожелание реализовалось, проделывайте процедуру по утрам и перед отходом ко сну.
Ваше желание воплотится в реальность.
Руки и их энергетика
Ваша энергия, переданная через руки увеличит силу намерения, обозначит его и жидкость зарядится скорее и станет действеннее. Когда вы выпьете все из стакана, сохраненный информационный посыл будет распространен по всему организму, ваше биополе будет подстраиваться на соответствие заказанному намерению. Тревожиться, не ощущая плотный сгусток энергии в руках, не стоит. Он появится обязательно, через три дня, или через неделю. Просто нужна тренировка. Для воздействия на воду это не суть важно, достаточно держать руки у стенок стакана.
Смысл записывания на бумаге
То, что записано лучше запоминается, при записи мыслеформа обретает дополнительную силу. Даже одно слово, соприкасающееся со стаканом воды, передает воде смысловую информацию.
Основное значение в этом процессе имеет намерение, движущее человеком. То, как он это слово осознает, когда пишет на бумаге.
Теперь вы можете овладеть мощной техникой, не требующей особых навыков и приспособлений. Проверьте на практике возможность воплощения желаний с помощью техники «Стакан воды»
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, вода, мистика, желание
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