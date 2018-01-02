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"Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"
Кремль показывает, что в полном объеме контролирует ситуацию на Донбассе, а мир может быть установлен буквально на следующий день, как Киев даст согласие на план по миротворцам, который продвигает Москва.
Такую точку зрения озвучил военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает "Диалог.UA". По его утверждению, таким образом Кремль показывает неразрывность оккупированных территорий с РФ. При этом одновременно Кремль демонстрирует желание якобы вернуть эти земли назад в Украину, чтобы уйти из-под санкций. Точно также, считает Снегирев, РФ играет на теме легитимизации "Л/ДНР". В частности, российские представители утверждают, что РФ вопрос определения должны делать жители псевдореспубик, аргументируя это тем, что население понимает, что его "вырежут украинские националисты". Хотя России и не выгодно присоединять ОРДЛО, однако Москва показывает, что у нее всегда имеется альтернатива, а потому пусть у Запада и Украины голова болит, что выберет хозяин Кремля. "То есть РФ вроде бы и не признает "республики", оставляя при этом за собой право включить их в состав РФ", - говорит Снегирев. "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении, - уточняет эксперт. Такая тактика имеет смысл, когда идет речь о шантаже". Ранее сообщалось, что первый зампред Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что вызвало очередной припадок в российских СМИ.
Теги: Донбасс, Москва, напряжение, ДНР, ЛНР
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- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
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