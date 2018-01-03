Через 40 лет шоколад исчезнет?!

03.01.2018 13:28

Специалисты из Национального управления океана и атмосферы США считают, что примерно через 40 лет шоколад может исчезнуть. Причина в том, что растение какао, из которого и производят шоколад, находится на грани вымирания.



Они могут расти исключительно на определенной территории: 20 градусов на север или юг от экватора. При этом им критично необходима высокая влажность. А из-за глобального потепления температура выросла на 2,1 градус, что в ближайшие 30 лет будет существенно угрожать существованию растений.



Специалисты считают, что повышение температуры можно было бы компенсировать, если бы выросла влажность, но количество осадков не возрастет существенно.



А это, в свою очередь, может означать, что плантации какао могут переносить выше от экватора. Но там горы и заповедные территории, которые охраняются законом до 2050 года.



Таким образом, эксперты говорят, что со временем в мире может возникнуть дефицит шоколада. Причина в том, что спрос на шоколад растет, а вот плантации, так или иначе, уменьшатся.





