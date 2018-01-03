Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Через 40 лет шоколад исчезнет?!

03.01.2018 13:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Через 40 лет шоколад исчезнет?!

Специалисты из Национального управления океана и атмосферы США считают, что примерно через 40 лет шоколад может исчезнуть. Причина в том, что растение какао, из которого и производят шоколад, находится на грани вымирания. 

Они могут расти исключительно на определенной территории: 20 градусов на север или юг от экватора. При этом им критично необходима высокая влажность. А из-за глобального потепления температура выросла на 2,1 градус, что в ближайшие 30 лет будет существенно угрожать существованию растений. 

Специалисты считают, что повышение температуры можно было бы компенсировать, если бы выросла влажность, но количество осадков не возрастет существенно. 

А это, в свою очередь, может означать, что плантации какао могут переносить выше от экватора. Но там горы и заповедные территории, которые охраняются законом до 2050 года. 

Таким образом, эксперты говорят, что со временем в мире может возникнуть дефицит шоколада. Причина в том, что спрос на шоколад растет, а вот плантации, так или иначе, уменьшатся.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: США, Донбасс, шоколад
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх