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Через 40 лет шоколад исчезнет?!
Специалисты из Национального управления океана и атмосферы США считают, что примерно через 40 лет шоколад может исчезнуть. Причина в том, что растение какао, из которого и производят шоколад, находится на грани вымирания.
Они могут расти исключительно на определенной территории: 20 градусов на север или юг от экватора. При этом им критично необходима высокая влажность. А из-за глобального потепления температура выросла на 2,1 градус, что в ближайшие 30 лет будет существенно угрожать существованию растений.
Специалисты считают, что повышение температуры можно было бы компенсировать, если бы выросла влажность, но количество осадков не возрастет существенно.
А это, в свою очередь, может означать, что плантации какао могут переносить выше от экватора. Но там горы и заповедные территории, которые охраняются законом до 2050 года.
Таким образом, эксперты говорят, что со временем в мире может возникнуть дефицит шоколада. Причина в том, что спрос на шоколад растет, а вот плантации, так или иначе, уменьшатся.
Теги: США, Донбасс, шоколад
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