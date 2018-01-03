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Кілька порад для тих, хто переїв на свята
Попереду нас чекає ще цілий цикл рідзвяних свят. Проблема переїдання залишається актуальною. Тому ми підготували кілька порад, які допоможуть впоратись з проблемою.
Якщо ви відчуваєте, що переїли - тримайте поради, як прийти в норму!
- Не побивайтесь і не звинувачуйте себе;
- Не панікуйте;
- Не вдавайтесь одразу до інтенсивних фізичних навантажень;
- Не бійтеся, що різко набрали ваги;
- Не варто приймати ліків чи дієтичних добавок. Особливо це стосується "ферментів", які українці вживають, як тільки в них заболить живіт. Вживання "ферментів" для усунення відчуття дискомфорту після гарного застілля не має під собою доказової бази і є марним витрачанням коштів.
- Не голодуйте;
- Постарайтеся якомога швидше повернутися до здорових звичок харчування;
- Рухайтеся!
- Поступово повертайтеся до ваших звичних щоденних фізичних навантажень.
Не чекайте, поки в холодильнику скінчиться запас святкових делікатесів чи минуть вихідні - починайте слідкувати за раціоном просто зараз, і скоро почуватиметеся добре!
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, праздники, советы
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