Кілька порад для тих, хто переїв на свята

03.01.2018 20:03

Попереду нас чекає ще цілий цикл рідзвяних свят. Проблема переїдання залишається актуальною. Тому ми підготували кілька порад, які допоможуть впоратись з проблемою.

Якщо ви відчуваєте, що переїли - тримайте поради, як прийти в норму!



- Не побивайтесь і не звинувачуйте себе;

- Не панікуйте;

- Не вдавайтесь одразу до інтенсивних фізичних навантажень;

- Не бійтеся, що різко набрали ваги;

- Не варто приймати ліків чи дієтичних добавок. Особливо це стосується "ферментів", які українці вживають, як тільки в них заболить живіт. Вживання "ферментів" для усунення відчуття дискомфорту після гарного застілля не має під собою доказової бази і є марним витрачанням коштів.

- Не голодуйте;

- Постарайтеся якомога швидше повернутися до здорових звичок харчування;

- Рухайтеся!

- Поступово повертайтеся до ваших звичних щоденних фізичних навантажень.



Не чекайте, поки в холодильнику скінчиться запас святкових делікатесів чи минуть вихідні - починайте слідкувати за раціоном просто зараз, і скоро почуватиметеся добре!

Источник: http://zdorovia.com.ua