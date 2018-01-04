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Раскрыта тайна студенческого Майдана
Разработка так называемого студенческого Майдана начале протестов в Киеве в 2013 году после того, как беглый экс-президент Виктор Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Как передает replyua.net, такое заявление в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном озвучил нардеп от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич.
«Было трое политиков Кличко, Яценюк и Тягнибок. И вот для того, чтобы забить их голос, чтобы они не пиарились на вопросе европейской интеграции, и был придуман студенческий Майдан. Мол, поставят сцену со студентами, которые скажут: «Мы за Европу, однако без политиков». Это им удалось, так как трое так называемых лидеров оппозиции не умели ничего говорить, их студенты очень грамотно забивали», - говорит политик.
«В результате, что произошло? Совершенно очевидно, что людей избили. Ты же понимаешь, что Захарченко, Арбузов, вся эта команда была в конфликте со старой гвардией, представляемой в том числе мной, и фракция доверила мне разобраться в этом вопросе: кто, за что, почему... Мне пришлось просмотреть очень много оперативного видео, но избитых студентов не увидел!», - сказал политик.
Источник replyua.net
Теги: Донбасс, студенты, тайна, Майдан
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