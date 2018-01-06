Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника

06.01.2018 09:19

Сразу после Сочельника наступает один из крупнейших религиозных праздников – Рождество. В этот день, как пишет Библия, родился Иисус Христос. Верующие люди проводят день с родственниками, за большим столом.

Христиане считают, что две тысячи лет тому назад беременной Деве Марии нужно было попасть в Вифлеем, однако она вместе с мужем не могла найти место для ночлега они остановились в пещере для скота. Там Дева Мария родила Иисуса Христа. В Писании говорится, что тогда мудрецы видели восход звезды. Она (звезда – ред.) остановилась над тем местом, где был Сын Божий.

Символом Рождества является елка, украшенная Вифлеемской звездой.

Ранее с Рождеством было связано множество примет. Например, если накануне Рождества будет метель, то лето будет ранним, а если выпадет снег – год будет прибыльным. Однако если погода будет теплая, то весна будет поздней и холодной.

Празднование происходит в первый день после окончания рождественского поста. Обычно по улицам городов и сел ходят вертепы, которые с колядками поздравляют жителей с Рождеством. Вертепы устраивали небольшие кукольные театры, которые показывали целые представления на рождественскую тематику.

В некоторых регионах Украины на Рождество девушки устраивали гадания, однако по некоторым обычаям делать это строго запрещено. Также нельзя шить, убирать, стирать, заниматься домашней работой, идти на рыбалку или охоту.

Источник Апостроф.