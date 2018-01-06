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Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО
Несмотря на то, что большинство жителей Украины называют себя верующими и празднуют Рождество, наша страна до сих пор так и не начала жить по Божьим заповедям.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал священнослужитель, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.
"Социология говорит, что в Украине около 70% людей называют себя верующими. Почти 70% из них являются православными. Все эти люди празднуют Рождество. Если мы посмотрим, с одной стороны, на заполненные храмы, то можем считать, что мы все действительно являемся верующими, религиозными людьми, христианами. Но если мы оглянемся вокруг, то увидим, что наша страна до сих пор не живет по Божьим заповедям", - говорит Коваленко.
В данном контексте священник задается вопросом о том, действительно ли все эти люди являются верующими и христианами, действительно ли празднуют именно день рождения Иисуса и собираются за его столом.
"Как это ни странно будет звучать, но сам Господь говорит: "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них". Как Он среди нас? Тогда, когда мы о Нем помним, тогда, когда мы знаем Его заповеди, тогда, когда мы делаем что-то доброе тому, кто рядом с нами. Тогда мы это дарим Богу. Потому что мы привыкли думать, что Бог является нашим помощником, а Он хочет, чтобы мы были его помощниками", - также отмечает Коваленко.
Теги: Донбасс, Рождество, священник, храм
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