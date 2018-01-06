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Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
Уже сегодня все православные христиане будут отмечать рождественский сочельник, или вечерю, как ее называют в народе. Когда на небо взойдет первая звезда, нужно садиться за стол, ведь это момент рождения Иисуса Христа. Это особенный вечер, который сопровождается приготовлением 12 традиционных блюд с кутьей, пением народных колядок и народными гуляниями.
Это действительно волшебная пора, когда нужно особенно внимательно относиться к приметам и традициям. Мы решили рассказать вам, как встретить Рождество так, чтобы весь год был удачным.
Что можно делать в Рождество
На святой вечер принято готовить 12 блюд, но все они должны быть приготовлены без молока, масла, сметаны и яиц, а то есть — постные блюда.
В Святой вечер на столе обязательно должна быть кутья.
Также принято кутью относить своим крестным родителям в этот вечер. Крестные в ответ на принесенную кутью или, как это еще называют — Вечерю, обычно дарят подарки, деньги или угощения в ответ.
Желательно, чтобы за столом в Святой вечер собиралась вся семья.
Этим вечером принято поминать всю усопшую родню.
Желательно, чтобы в Святой вечер ужин начинался с внесения в дом снопа пшеницы или ржи. Этот сноп называют еще “Дидухом”, “Колядой” или “Дедом” и он олицетворяет благополучие семьи. Сноп ставят в углу стола с блюдами.
Также на столе в Свят вечер обязательно должна быть свеча и ее зажигать должен хозяин дома.
За стол в Святой вечер нужно садиться только с появлением первой звезды на небе.
Желательно перед тем, как начать ужинать прочесть молитву “Отче наш”.
Что нельзя делать в Сочельник
Во время ужина нельзя много разговаривать, выходить из-за стола. Парню и девушке нельзя сидеть на углах стола, чтобы не остаться без супружеской пары. Нельзя, взяв ложку в руки, снова класть ее на стол, блюда водой не запивают — только узваром. Пока трапеза не закончится, нельзя выходить из-за стола, тем более — из дома, чтобы не впустить нечистую силу.
Вечером в канун Рождества нельзя работать.
Перед праздником необходимо убраться в доме, но при этом сохранить мир и взаимопонимание с родными. Не позволяйте ссорам и мелким неурядицам омрачить ваш праздник. Пусть лучше у вас будут не идеально чистые занавески, но спокойствие и хорошие отношения в семье.
Следует в душе простить всех своих врагов и попросить прощения у тех людей, которых вы, возможно, обидели.
Считается, что нельзя встречать Рождество с прежними долгами. Иначе весь год придется жить в долг.
В этот день нельзя жадничать.
В сочельник нельзя уходить далеко от дома — весь год скитаться будешь.
Нельзя встречать праздник в черной одежде.
Нельзя тушить огонь в печи или камине.
Следуйте приметам и будьте счастливы в новом году!
Источник palecup
Теги: Донбасс, праздник, Рождество, приметы
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