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Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество

06.01.2018 16:33
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Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество

На Рождество главное не забывать, что эта дата является днем рождения Иисуса Христа.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.
"Рождество – это день рождения Иисуса Христа, и подарки в этот день следует дарить Христу. Как это сделать? Вспомним, что Он сам говорил. Однажды, говоря о Страшном Суде, Он сказал: "Если вы напоили жаждущего, накормили голодного, приютили бездомного, посетили того, кто в больнице или в тюрьме, вы это сделали для Меня". То есть мы можем встретить Христа, когда видим человека в беде, и если мы ему что-то дарим, то мы это дарим Христу. Все остальное – это уже радость от того, что мы встретили Христа. Более того, в этот день есть много неочевидных, но очень актуальных для нас смыслов. Если мы вспомним события Рождества, то сразу можем их увидеть", - говорит священник.
По его словам, на Рождество необходимо вспомнить о сиротах, бездомных и помолиться о мире.



Теги: Донбасс, Рождество, священник
 
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