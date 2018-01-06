Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни

06.01.2018 17:16

На Украину семимильными шагами наступает корь. По данным украинского Минздрава, в стране зафиксировано уже более двух тысяч случаев (в 70 раз больше, чем в прошлом году). Больше всего заболевших в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях.

Болеют как дети, так и взрослые. Буквально недавно, третьего января, стало известно о том, что корью заболело целое предприятие во Львове.

Почему так случилось и что нужно делать, чтобы уберечься от болезни, – узнавал "МедОбоз".

Корь – это опасное заболевание. Согласно данным ВОЗ, именно эта болезнь является одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины.

Возбудителем кори является вирус из семейства парамиксовирусов. Обычно он передается через прямой контакт, а также по воздуху, инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму.

Признаки и симптомы

По данным ВОЗ, первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры, которое наступает примерно через 10-12 дней после воздействия вируса и продолжается от четырех до семи дней. На этой начальной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи.

Примерно через три дня сыпь распространяется по телу и в конечном итоге появляется на руках и ногах. Она держится пять-шесть дней и затем исчезает. В среднем сыпь выступает через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.

Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с болезнью. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 20 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.

Тяжелое течение кори более вероятно среди плохо питающихся детей младшего возраста, особенно тех, кто испытывает недостаток витамина А, или чья иммунная система ослаблена ВИЧ/СПИДом или другими болезнями.

Среди групп населения с высокими уровнями недостаточности питания и при отсутствии надлежащей медицинской помощи до 10% случаев кори заканчиваются смертельным исходом. Риску развития тяжелых осложнений подвергаются также инфицированные женщины во время беременности, а беременность может заканчиваться самопроизвольным абортом или преждевременными родами. У людей, переболевших корью, вырабатывается иммунитет против нее на всю оставшуюся жизнь.

Как передается вирус:

- при кашле и чихании;

- тесных личных контактах;

- непосредственном контакте с инфицированными выделениями из носоглотки;

Сколько живет вирус?

Вирус остается активным и контагиозным в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение двух часов. Он может быть передан инфицированным человеком на протяжении периода времени, начинающегося за четыре дня до появления у него сыпи и заканчивающегося через четыре дня после ее появления.

Кто в зоне риска:

- невакцинированные маленькие дети;

- невакцинированные беременные женщины;

- человек, не имеющий иммунитета;

Что делать?

Основной стратегией, принятой во всем мире против кори является противокоревая вакцинация детей. Противокоревая вакцина используется на протяжении более 50 лет. Она безопасна, эффективна и недорога. Иммунизация одного ребенка против кори стоит примерно один доллар США.

Противокоревую вакцину часто объединяют с вакцинами против краснухи и/или свинки в странах, где эти болезни представляют проблемы. Она одинаково эффективна как в виде моновакцины, так и в комбинированном виде.

В 2015 году около 85% всех детей в мире получили одну дозу противокоревой вакцины в течение первого года жизни в ходе оказания регулярных медицинских услуг, по сравнению с 73% в 2000 году. Для обеспечения иммунитета и предотвращения вспышек болезни рекомендуются две дозы вакцины, так как примерно у 15% вакцинированных детей после первой дозы иммунитет не вырабатывается.

Между тем, в Украине не такими редкими стали случаи отказа от вакцинации. В связи с этимв Одессе непривитым детям запретили посещать школы и детские сады, чтобы не допускать новую эпидемию в коллективах.

"В настоящее время школьники находятся на зимних каникулах. Медики рекомендуют родителям не привитых от кори детей использовать это время для проведения иммунизации и обеспечения эффективной защиты детей от кори. Вакцина КПК "Приорикс" производства Бельгии от кори, паротита и краснухи имеется во всех детских поликлиниках Одессы", – сообщила пресс-служба Горсовета.

Если вы уже заболели корью, главное — пить много жидкости. Также нужно стараться избегать яркого света. Чтобы не заболеть корью, взрослым нужно принимать много витамина А.

Вакцинация: да или нет?

Ускоренные мероприятия по иммунизации оказали значительное воздействие на снижение смертности от кори. В 2000-2015 годах вакцинация от кори предотвратила по оценкам 20,3 миллиона смертей. Глобальная смертность от кори снизилась на 79% – с 651 600 случаев смерти в 2000 году до 134 200 случаев в 2015 году.

По словам врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Натальи Жураковской, основная причина повышения заболеваемости корью в конце прошлого и начале нового года – это крайне низкий охват населения прививками. На начало 2017-го только около 45 % детей получили прививки от кори. Это один из самых низких показателей в мире.

Для сравнения: в цивилизованных странах количество привитых детей приближается к 95-98 %. Сейчас благодаря совместным усилиям врачей и чиновников ситуация с охватом вакцинацией улучшилась, но тем не менее еще есть над чем работать.

"Поэтому, наверное, целесообразнее говорить не о причине вспышки (она вполне понятна), а о том, почему многие родители отказываются от вакцинации. Люди зачастую верят только в то, в чем могут убедиться на собственном опыте, вся остальная информация вызывает у них сомнения. И, вероятно, в целом это нормальная реакция нашей нервной системы", – говорит она.

Врач также отмечает, что парадокс вакцинации заключается в том, что чем больше людей привито, тем меньше заметен ее эффект, ведь люди перестают видеть реальных больных и реальные смерти от этих болезней, и думают, что заболеваний, от которых прививают, уже и вовсе нет.

"Как пример, могу привести эпидемию дифтерии в 90-х годах в Украине. Тогда заболело очень много людей, было много летальных исходов. Люди убедились, что опасность реальна. С помощью активной вакцинации вспышку удалось остановить, но ценой сотен жизней. Сейчас ситуация примерно такая же. И это очень грустно!" - добавляет медик.

Если ребенок непривит: что делать?

Врач говорит, что для родителей, отказавшихся от прививок, у нее только один совет: как можно быстрее проконсультироваться со своим педиатром или семейным врачом и привить ребенка от кори. Это единственный эффективный способ защиты.

"Дети – это самое ценное, что у нас есть. Это наша гордость, наша любовь и наша забота. Как мама девятилетней дочери, которую я очень люблю и которую привила от всех инфекций, согласно Украинскому национальному календарю вакцинации, призываю всех родителей проявить сознательность и защитить своих детей от кори и других не менее опасных инфекций", – рекомендует врач-инфекционист.

Как ранее сообщал "МедОбоз", основная причина того, что в Украине участились заболевания корью, это отказ родителей вакцинировать своих детей. В 2016 году прививки были сделаны только 45% детей, а повторную дозу вакцины получили лишь 30% малышей.