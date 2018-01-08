Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ

08.01.2018 13:48

Специалисты настоятельно рекомендуют не переедать во время простуды и гриппа и ограничиться несколькими легкими перекусами в течение дня.



Для быстрого восстановления после перенесенного гриппа или простуды медики рекомендуют пить как можно больше жидкости – чистой минеральной воды, зеленого или травяного чая с лимоном, нежирных морсов и так далее. При этом очень важно, чтобы эта жидкость вымывала из организма токсины, то есть не задерживалась в нем надолго. А для этого нужно строго исключить из рациона все соленые, жареные и копченые продукты, которые мешают свободному выводу жидкости, задерживая ее в тканях.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.



Во время простуды, даже если есть совершенно не хочется нужно хотя бы раз в день съедать небольшую мисочку легкого овощного или куриного бульона, несколько овощей или фруктов. При этом переедать во время простуды и гриппа категорически запрещено – организм должен бороться с инфекцией, а не с тяжелой пищей, говорит врач.



«Основой рациона во время процесса выздоровления должны стать легкие супы бульончики на основе нежирных кусочков курицы или овощей. А также овощи и фрукты в большом количестве, нежирные кисломолочные продукты. При этом от любой жирной, копченой и слишком соленой пищи придется отказаться. Ограничить придется и любые мясные продукты. Чтобы переварить животные белки, организму требуется много энергии, которую во время борьбы с вирусами и бактериями организму нужно потратить на борьбу с вирусами и инфекциями», - советует врач.



Поскольку во время болезни количество полезных бактерий в желудке уменьшается (что, в свою очередь, снижает иммунитет), - обязательно вводите в рацион нежирные кисломолочные продукты. Прекрасно укрепляют защитные силы организма и всем известные средства - имбирь, лук и чеснок. Они действуют как натуральные антибиотики.