Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны

08.01.2018 12:40

Когда не удается избежать заболевания, в борьбу с инфекцией вступают лучшие лекарства от гриппа

Методов лечение гриппа существует много. Однако прежде чем приступать к лечению, необходимо определить, чем вы заболели — гриппом или ОРВИ. Ведь у каждой болезни свои методы лечения. И лучшие лекарства от гриппа совладают с очагом инфекции.

Для ОРВИ типично медленное нарастание симптомов и чиханье, которое не сопровождает грипп. А вот первые симптомы гриппа захватывают организм молниеносно и могут давать о себе знать в виде озноба, боли в глазах, головокружения, слабости, скачков температуры выше 39.

Кто-то видит лучшие лекарства от гриппа в виде народных средств, меда и лимона. Однако их эффективность не всегда на лицо. Теплое обильное питье кислых напитков, скорее, вспомогательное средство при лечении гриппа.

Главное, при первых признаках заболевания вовремя обратиться к врачу, который вам назначит лучшие лекарства от гриппа и надлежащее лечение.

Обратите внимание, что антибиотики при гриппе никак не влияют на вирусы. Они не способны их уничтожить, ни тем более повлиять на их размножение. Антибиотики при заболевании гриппом не назначаются. Они эффективны только при бактериальных заболеваниях. Не занимайтесь ни в коем случае самолечением.

На сегодняшний день лечение гриппа основано на применении симптоматических (устраняют симптомы), патогенетических (от жара и боли) и этиотропных (влияют на причину заболевания) средств. Что собой представляют эти лучшие лекарства от гриппа?

Этиотропные средства против гриппа подавляют активность вирусов. Лучшие лекарства от гриппа из этой группы — римантадин, озельтамивир (входит в состав тами-флю), арбидол.

Иммунотропные лучшие лекарства от гриппа считаются виферон, ридостин, гипорамин, амиксин, реаферон, интерферон.

Симптоматические лучшие лекарства от гриппа — медикаменты от кашля или отхаркивающие средства. При заложенности носа необходимы сосудосужающие средства, они помогают легче перенести кашель. Однако такие спреи или капли можно применять не более 6 дней — иначе возможно развитие аллергического ринита.

Лучшие лекарства от гриппа стоит применять только по рекомендации врача, чтобы убрать не только симптомы, но и причину заболевания.

Источник: Politeka