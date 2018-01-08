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Медики объяснили, почему полезно спать без одежды

08.01.2018 22:35
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Медики объяснили, почему полезно спать без одежды

Стоит попробовать.

Ученые из Австралии выступили с сообщением о важности того, чтобы человек спал обнаженным. Соответствующее сообщение подтвердили несколько позже в местных отделениях прессы.

Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на grifonsoft.ru.

Согласно опубликованным данным исследований, для того, чтобы нормально спать, человек должен получить необходимое снижение температурного режима тела. Помимо этого, если спать без одежды, то на следующий день чувствуешь себя в значительной мере более отдохнувшим, ведь отдыхает не только вся внутренняя система, но даже кожа.

Мужчинам советуют отвергнуть плотное нижнее белье, ведь оно приводит к потере производительной функции. Также ученые отметили, что если у человека есть сексуальный партнер, то подобный подход ко сну улучшит внутри пары контакт и взаимопонимание.



Теги: Донбасс, здоровье, сон
 
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