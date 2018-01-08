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Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь
Важно знать.
Сейчас вы будете немного удивлены — среди продуктов, названных врачам и учеными, немало привычной нам закуски. Чтобы вечеринка не превратилась в неприятность, следует знать, какие продукты несовместимы с алкоголем.
Рейтинг продуктов, которыми нежелательно заедать и запивать алкогольные напитки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Энергетик. Энергетики содержат вещества, которые повышают артериальное давление, а также вызывают спазмы сосудов головного мозга. Если эти напитки смешать с алкоголем, то такая смесь может нарушить работу почек, а также повлечь судороги и развитие сердечной аритмии.
Маринады. Комбинация маринованных овощей и алкоголя может негативно отразиться на печени и почках. Ведь для их приготовления используют уксус. Если вам хочется закусить алкоголь чем-то кислым, то лучше предпочесть соленый огурец или квашеную капусту.
Газированные напитки. В газированной воде есть углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка и таким образом способствует быстрому всасыванию спирта. В результате человек быстро пьянеет.
Помидоры. Если алкоголь закусывать помидорами, то это может вызвать проблемы с пищеварением. Однако продукты переработки помидоров (томатная паста, кетчуп, соус) такого эффекта не вызывают, поэтому помидоры в собственном соку и сок можно употреблять.
Сладости. Шоколад в сочетании с алкоголем нагружает поджелудочную железу, от чего вы почувствуете боль в животе и спазмы.
Жирное мясо. Во время употребления алкоголя лучше откажитесь от жареного мяса. Замените его печеным или отварным. А еще лучше – рыбой.
Фрукты. Фрукты только усилят процесс брожения алкоголя.
Кофе. Смесь алкоголя и кофе создает опасность гипертонического криза или спазма сосудов головного мозга.
Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь, вред
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