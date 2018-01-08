Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь

08.01.2018 09:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь

Важно знать.

Сейчас вы будете немного удивлены — среди продуктов, названных врачам и учеными, немало привычной нам закуски. Чтобы вечеринка не превратилась в неприятность, следует знать, какие продукты несовместимы с алкоголем. 

Рейтинг продуктов, которыми нежелательно заедать и запивать алкогольные напитки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Энергетик. Энергетики содержат вещества, которые повышают артериальное давление, а также вызывают спазмы сосудов головного мозга. Если эти напитки смешать с алкоголем, то такая смесь может нарушить работу почек, а также повлечь судороги и развитие сердечной аритмии.

Маринады. Комбинация маринованных овощей и алкоголя может негативно отразиться на печени и почках. Ведь для их приготовления используют уксус. Если вам хочется закусить алкоголь чем-то кислым, то лучше предпочесть соленый огурец или квашеную капусту.

Газированные напитки. В газированной воде есть углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка и таким образом способствует быстрому всасыванию спирта. В результате человек быстро пьянеет.

Помидоры. Если алкоголь закусывать помидорами, то это может вызвать проблемы с пищеварением. Однако продукты переработки помидоров (томатная паста, кетчуп, соус) такого эффекта не вызывают, поэтому помидоры в собственном соку и сок можно употреблять.

Сладости. Шоколад в сочетании с алкоголем нагружает поджелудочную железу, от чего вы почувствуете боль в животе и спазмы.

Жирное мясо. Во время употребления алкоголя лучше откажитесь от жареного мяса. Замените его печеным или отварным. А еще лучше – рыбой.

Фрукты. Фрукты только усилят процесс брожения алкоголя.

Кофе. Смесь алкоголя и кофе создает опасность гипертонического криза или спазма сосудов головного мозга.



Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь, вред
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх