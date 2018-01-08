Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь

08.01.2018 09:18

Важно знать.



Сейчас вы будете немного удивлены — среди продуктов, названных врачам и учеными, немало привычной нам закуски. Чтобы вечеринка не превратилась в неприятность, следует знать, какие продукты несовместимы с алкоголем.



Рейтинг продуктов, которыми нежелательно заедать и запивать алкогольные напитки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.



Энергетик. Энергетики содержат вещества, которые повышают артериальное давление, а также вызывают спазмы сосудов головного мозга. Если эти напитки смешать с алкоголем, то такая смесь может нарушить работу почек, а также повлечь судороги и развитие сердечной аритмии.



Маринады. Комбинация маринованных овощей и алкоголя может негативно отразиться на печени и почках. Ведь для их приготовления используют уксус. Если вам хочется закусить алкоголь чем-то кислым, то лучше предпочесть соленый огурец или квашеную капусту.



Газированные напитки. В газированной воде есть углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка и таким образом способствует быстрому всасыванию спирта. В результате человек быстро пьянеет.



Помидоры. Если алкоголь закусывать помидорами, то это может вызвать проблемы с пищеварением. Однако продукты переработки помидоров (томатная паста, кетчуп, соус) такого эффекта не вызывают, поэтому помидоры в собственном соку и сок можно употреблять.



Сладости. Шоколад в сочетании с алкоголем нагружает поджелудочную железу, от чего вы почувствуете боль в животе и спазмы.



Жирное мясо. Во время употребления алкоголя лучше откажитесь от жареного мяса. Замените его печеным или отварным. А еще лучше – рыбой.



Фрукты. Фрукты только усилят процесс брожения алкоголя.



Кофе. Смесь алкоголя и кофе создает опасность гипертонического криза или спазма сосудов головного мозга.