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Как правильно "выйти" из длительных выходных
Психологи и диетологи советуют делать упражнения, кушать цитрусовые и уменьшить порцию
Новогодние выходные закончились, но праздничное настроение осталось. И первый рабочий день после длительных праздников для большинства украинцев стал настоящим испытанием.
Как же войти в рабочий ритм с легкостью, а главное без вреда для здоровья?
Тяжелее всего прийти в себя после длительных выходных трудоголикам. Психологи говорят, такие люди не умеют отдыхать, а праздники их просто выбивают из колеи.
Период адаптации у каждого свой. Психолог Валерия Фокс говорит, что в среднем неделю. Она также поделилась маленькими хитростями по восстановлению организма. К примеру, упражнение с дыханием поможет сконцентрироваться на работе.
"Вы можете вдыхать на 4 счета, потом делать паузу. Считаем до 4 и выдыхать. Считаем до 4-х. И потом повторять это несколько раз", – говорит психолог.
Немного спорта, больше сна и прогулки на свежем воздухе – вот рецепт преодоления послепраздничной депрессии. Придаст энергии и правильное питание – легкая и здоровая пища.
"Винегрет, овощное рагу, овощной суп ..., чтобы было много клетчатки, которая хорошо почистить кишечник. И белки можно сейчас ограничить. Особенно я бы убрал сейчас красное мясо. Оно хуже всего и дольше переваривается", – рассказал диетолог Борис Скачко.
Зато мясо птицы и рыбу следует оставить в рационе. Также врачи советуют налегать только на цитрусовые, ведь они повышают иммунитет и настроение. Понемногу уменьшать следует и размер порции в тарелке. Порция на один раз – это две плотно сомкнутые ладошки.
Напомним, каждому тяжело возвращаться к работе после празднования Нового 2018 года и Рождества. А настроиться на нужный лад – практически невозможно после съеденного и выпитого.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, психология, праздники, питание, диета, советы, выходные
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